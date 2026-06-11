Киянам повернули понад 720 млн грн через перебої з теплопостачанням

Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” провело автоматичний перерахунок вартості теплопостачання за січень 2026 року для понад 1 мільйона квартир. Завдяки врахуванню періодів відсутності тепла та невідповідності послуги нормативам загальна сума нарахувань зменшилася на понад 720 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Киянам компенсували перебої з теплопостачанням

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" провело автоматичний перерахунок вартості послуг теплопостачання за січень 2026 року для 99% своїх споживачів. Зниження нарахувань торкнулося понад одного мільйона квартир, а загальна сума компенсації перевищила 720 млн грн. У середньому плата за опалення була зменшена майже на 40%.

Перерахунок здійснили відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №683, яка набула чинності у травні цього року. Документ передбачає автоматичне коригування вартості послуг з урахуванням періодів відсутності теплопостачання та випадків, коли теплоносій не відповідав встановленим нормативам якості.

Як повідомив директор структурного підрозділу "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін, опалювальний сезон 2025–2026 років став одним із найскладніших в історії столиці. Через масовані ракетні та дронові атаки на об’єкти критичної інфраструктури система теплопостачання працювала в екстреному режимі, а в січні було зафіксовано чотири масштабні обстріли та численні пошкодження міських мереж.

Ситуацію ускладнили й погодні умови. Січень 2026 року став найхолоднішим за останні 16 років, а значні перепади температур додатково навантажили тепломережі. Лише протягом місяця аварійні бригади усунули близько 1 200 пошкоджень.

Через перебої в роботі систем теплопостачання та зниження якості послуг нарахування за опалення за січень не були виставлені у лютому. Після затвердження урядом механізму автоматичного перерахунку підприємство виконало всі необхідні розрахунки в міжопалювальний період.

У «Київтеплоенерго» зазначають, що розмір перерахунку для кожного будинку визначався індивідуально та залежав від тривалості відключень, технічного стану мереж, можливостей резервного живлення, енергоефективності будівель та інших факторів.

За підрахунками підприємства, за відсутності аварійних ситуацій та перебоїв через обстріли загальна сума нарахувань за опалення у січні могла б перевищити 1,85 млрд грн. Натомість фактично киянам було нараховано 1,13 млрд грн, що забезпечило мешканцям столиці знижку на суму понад 720 млн грн.

Раніше повідомляломь, що киянам перерахують вартість опалення та гарячого водопостачання за січень 2026 року через численні аварії на мережах, перебої в роботі систем та необхідність зливати теплоносій під час морозів.