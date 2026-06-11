Киевлянам вернули более 720 млн грн из-за перебоев с теплоснабжением

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело автоматический пересчет стоимости теплоснабжения за январь 2026 года для более чем 1 миллиона квартир. Благодаря учету периодов отсутствия тепла и несоответствия услуги нормативам общая сумма начислений уменьшилась более чем на 720 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Киевлянам компенсировали перебои с теплоснабжением

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело автоматический пересчет стоимости услуг теплоснабжения за январь 2026 года для 99% потребителей. Снижение начислений коснулось более одного миллиона квартир, а общая сумма компенсации превысила 720 млн грн. В среднем плата за отопление была уменьшена почти на 40%.

Перерасчет произвели в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №683, которое вступило в силу в мае этого года. Документ предусматривает автоматическую корректировку стоимости услуг с учетом периодов отсутствия теплоснабжения и случаев, когда теплоноситель не отвечал установленным нормативам качества.

Как сообщил директор структурного подразделения "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин, отопительный сезон 2025-2026 годов стал одним из самых сложных в истории столицы. Из-за массированных ракетных и дроновых атак на объекты критической инфраструктуры система теплоснабжения работала в экстренном режиме, а в январе были зафиксированы четыре масштабных обстрела и многочисленные повреждения городских сетей.

Ситуацию усложнили и погодные условия. Январь 2026 стал самым холодным за последние 16 лет, а значительные перепады температур дополнительно нагрузили теплосети. Только за месяц аварийные бригады устранили около 1 200 повреждений.

Из-за перебоев в работе систем теплоснабжения и снижения качества услуг начисления за отопление за январь не были выставлены в феврале. После утверждения правительством механизма автоматического перерасчета предприятие выполнило все необходимые расчеты в межотопительный период.

В "Киевтеплоэнерго" отмечают, что размер перерасчета для каждого дома определялся индивидуально и зависел от длительности отключений, технического состояния сетей, возможностей резервного питания, энергоэффективности зданий и других факторов.

По подсчетам предприятия, при отсутствии аварийных ситуаций и перебоев из-за обстрелов общая сумма начислений за отопление в январе могла бы превысить 1,85 млрд грн. Фактически киевлянам было начислено 1,13 млрд грн, что обеспечило жителям столицы скидку на сумму более 720 млн грн.

Ранее сообщалось, что киевлянам перечислят стоимость отопления и горячего водоснабжения за январь 2026 года из-за многочисленных аварий на сетях, перебоев в работе систем и необходимости сливать теплоноситель во время морозов.