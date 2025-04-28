Понад 90% вулиць вже верифіковано у Єдиному держреєстрі адрес: чому це важливо

В Єдиному державному реєстрі адрес (ЄДРА) у громадах верифіковано вже понад 90% вулиць. Доступ до реєстру вже отримали 1284 громади. Найбільш активними у системі є громади Закарпатської, Волинської та Кіровоградської областей.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Проєкт реалізовується з метою систематизації адресної інформації та створення єдиного, повного, актуального джерела адресних даних. Він має стати одним з базових реєстрів країни. ЄДРА має істотно поліпшити обмін даними між інформаційними системами, сприяти зменшенню помилок в адресах, протидії шахрайству щодо прав власності на нерухомість та спрощенню надання соціальних послуг. Крім того, на місцевому рівні запровадження реєстру сприятиме кращому адмініструванню податків на нерухомість.

У кожній області функціонують Центри компетенції, які здійснюють координацію з питань ЄДРА. Верифікація вулиць це — перший етап наповнення реєстру адрес. Станом на 28 квітня 30 найбільших міст та 1020 громад опрацювали інформацію про вулиці своїх населених пунктів.

На другому етапі наповнення ЄДРА відбувається верифікація адрес. Вона передбачає перевірку існування та коректності написання конкретних номерів будинків. 900 громад вже розпочали верифікацію адрес. Найкращі показники мають Херсонська, Волинська та Миколаївська області.

Серед великих міст лідерами верифікації є:

Суми – 55%;

Херсон – 39%;

Умань – 30%.

ЄДРА створено з урахуванням норм європейського фреймворку інфраструктури просторових даних INSPІRE, що в майбутньому має сприяти взаємодії даних з реєстру на європейському рівні.

Раніше в Україні запустили електронний містобудівний кадастр. Відтепер взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбуватиметься в електронній системі, у якій буде вся інформація про будівництво в місті: документи, інформація про будівлі, їх енергоефективність та інші дані.