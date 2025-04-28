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Более 90% улиц уже верифицировано в Едином госреестре адресов: почему это важно

улица, дома, дорога, деревья
В Украине верифицировано более 90% улиц. / Freepik

В Едином государственном реестре адресов (ЕГРА) в общинах верифицировано уже более 90% улиц. Доступ к реестру уже получили 1284 общины. Наиболее активными в системе являются общины Закарпатской, Волынской и Кировоградской областей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Проект реализуется в целях систематизации адресной информации и создания единственного, полного, актуального источника адресных данных. Он должен стать одним из базовых регистров страны. ЕГРА существенно улучшит обмен данными между информационными системами, способствует уменьшению ошибок в адресах, противодействию мошенничеству относительно прав собственности на недвижимость и упрощению предоставления социальных услуг. Кроме того, на местном уровне введение реестра будет способствовать лучшему администрированию налогов на недвижимость.

В каждой области функционируют Центры компетенции, осуществляющие координацию по ЕГРА. Верификация улиц это первый этап наполнения реестра адресов. По состоянию на 28 апреля 30 самых больших городов и 1020 общин проработали информацию об улицах своих населенных пунктов.

На втором этапе наполнения ЕГРА происходит верификация адресов. Она подразумевает проверку существования и корректности написания конкретных номеров домов. 900 общин уже приступили к верификации адресов. Лучшие показатели имеют Херсонская, Волынская и Николаевская области.

Среди крупных городов лидерами верификации являются:

  • Суммы – 55%;
  • Херсон – 39%;
  • Умань – 30%.

ЕДРА создана с учетом норм европейского фреймворка инфраструктуры пространственных данных INSPIRE, что в будущем должно способствовать взаимодействию данных из реестра на европейском уровне.

Ранее в Украине запустили электронный градостроительный кадастр . Теперь взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласование будет происходить в электронной системе, в которой будет вся информация о строительстве в городе: документы, информация о зданиях, их энергоэффективность и другие данные.

Автор:
Татьяна Ковальчук