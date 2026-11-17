У жовтні український автопарк поповнили понад 3,6 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 20,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Водночас на ринку змінилося співвідношення між новими та вживаними машинами: частка нових авто у загальній кількості становила 36% проти 53% торік.

Найпопулярніші нові гібридні авто у жовтні:

Toyota RAV-4 — 181 од. ;

Toyota Yaris Cross — 89 од. ;

Nissan Qashqai — 72 од.

Лідери серед імпортованих гібридів з пробігом:

Ford Fusion US — 163 од. ;

Ford Escape — 138 од. ;

KIA Niro — 133 од.

Нагадаємо, у жовтні частка електромобілів на українському ринку нових легковиків скоротилася з 31% до 8,8%, тоді як бензинові та дизельні авто разом зайняли понад 64% ринку.