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Попит на гібридні авто в Україні зріс на 20%: названо найпопулярніші моделі
У жовтні український автопарк поповнили понад 3,6 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 20,5% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".
Водночас на ринку змінилося співвідношення між новими та вживаними машинами: частка нових авто у загальній кількості становила 36% проти 53% торік.
Найпопулярніші нові гібридні авто у жовтні:
- Toyota RAV-4 — 181 од.;
- Toyota Yaris Cross — 89 од.;
- Nissan Qashqai — 72 од.
Лідери серед імпортованих гібридів з пробігом:
- Ford Fusion US — 163 од.;
- Ford Escape — 138 од.;
- KIA Niro — 133 од.
Нагадаємо, у жовтні частка електромобілів на українському ринку нових легковиків скоротилася з 31% до 8,8%, тоді як бензинові та дизельні авто разом зайняли понад 64% ринку.