В октябре украинский автопарк пополнили более 3,6 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 20,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

В то же время на рынке изменилось соотношение между новыми и подержанными машинами: доля новых автомобилей в общей сложности составила 36% против 53% в прошлом году.

Самые новые гибридные авто в октябре:

Toyota RAV-4 - 181 ед. ;

Toyota Yaris Cross - 89 ед. ;

Nissan Qashqai - 72 ед.

Лидеры среди импортированных гибридов с пробегом:

Ford Fusion US - 163 ед. ;

Ford Escape - 138 ед. ;

KIA Niro - 133 ед.

Напомним, в октябре доля электромобилей на украинском рынке новых легковушек сократилась с 31% до 8,8%, тогда как бензиновые и дизельные авто вместе заняли более 64% рынка.