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Спрос на гибридные авто в Украине вырос на 20%: названы самые популярные модели
В октябре украинский автопарк пополнили более 3,6 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 20,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
В то же время на рынке изменилось соотношение между новыми и подержанными машинами: доля новых автомобилей в общей сложности составила 36% против 53% в прошлом году.
Самые новые гибридные авто в октябре:
- Toyota RAV-4 - 181 ед. ;
- Toyota Yaris Cross - 89 ед. ;
- Nissan Qashqai - 72 ед.
Лидеры среди импортированных гибридов с пробегом:
- Ford Fusion US - 163 ед. ;
- Ford Escape - 138 ед. ;
- KIA Niro - 133 ед.
Напомним, в октябре доля электромобилей на украинском рынке новых легковушек сократилась с 31% до 8,8%, тогда как бензиновые и дизельные авто вместе заняли более 64% рынка.