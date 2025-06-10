Попит на ветеранів на ринку праці в Україні зростає: які галузі лідирують та скільки пропонують

В Україні зростає попит на працівників зі статусом учасника бойових дій (УБД). Порівняно з минулим роком, українські роботодавці все частіше позначають вакансії як придатні для ветеранів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітику OLX Робота.

Зазначається що найбільше пропозицій для ветеранів — у сферах логістики, виробництва, безпеки та торгівлі.

Найпопулярніші вакансії для ветеранів:

Вантажник , кількість вакансій зросла на 176%, медіанна зарплата — 22 тис. грн;

Робітник на виробництво, кількість вакансій зросла на 140% — 22,7 тис. грн;

Різноробочий на будівництві, кількість вакансій зросла на 130% — 21,5 тис. грн;

Продавець , кількість вакансій зросла на 87% — 20,2 тис. грн;

Водій , кількість вакансій зросла на 84% — 32,5 тис. грн.

Наразі ветеранам на платформі OLX Робота пропонують середню зарплату в 24,5 тис. грн. Це більше, ніж середня заробітна плата по Україні, яка, за даними Держстату, на кінець минулого року складала 21,5 тис. грн.

Водночас серед вакансій для учасників бойових дій є пропозиції зі значно вищими зарплатами.

Понад 40 тис. грн пропонують малярам, будівельникам, далекобійникам, фасадникам та штукатурам.

Більш ніж 30 тис. грн отримують агрономи, трактористи, електрики, сантехніки, виконроби, маляри, зварювальники, механіки, автоелектрики, монтажники, слюсарі, плиточники тощо.

Згідно з дослідженням, сфера виробництва стала головним драйвером зайнятості ветеранів у 2025 році, обігнавши логістику. Також зростає кількість вакансій, не пов’язаних із безпековим сектором, що є свідченням прагнення роботодавців інтегрувати ветеранів у цивільну економіку.

Нагадаємо, майже 1500 УБД та осіб з інвалідністю скористалися програмою безоплатного навчання. Найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.