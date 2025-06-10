Спрос на ветеранов на рынке труда в Украине растет: какие отрасли лидируют и сколько предлагают

В Украине растет спрос на сотрудников со статусом участника боевых действий (УБД). По сравнению с прошлым годом украинские работодатели все чаще отмечают вакансии как пригодные для ветеранов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику OLX Работа.

Отмечается, что больше всего предложений для ветеранов — в сферах логистики, производства, безопасности и торговли .

Самые популярные вакансии для ветеранов:

Грузчик , количество вакансий выросло на 176%, медианная зарплата — 22 тыс. грн;

Работник на производство, количество вакансий выросло на 140% — 22,7 тыс. грн;

Разнорабочий на строительстве, количество вакансий выросло на 130% — 21,5 тыс. грн;

Продавец , количество вакансий выросло на 87% — 20,2 тыс. грн;

Водитель , количество вакансий выросло на 84% — 32,5 тыс. грн.

На данный момент ветеранам на платформе OLX Работа предлагают среднюю зарплату в 24,5 тыс. грн. Это больше, чем средняя заработная плата по Украине, которая, по данным Госстата, к концу прошлого года составляла 21,5 тыс. грн .

В то же время среди вакансий для участников боевых действий есть предложения со значительно более высокими зарплатами.

Более 40 тыс. грн предлагают малярам, строителям, дальнобойщикам, фасадщикам и штукатурам.

Более 30 тыс. грн получают агрономы, трактористы, электричества, сантехники, прорабы, маляры, сварщики, механики, автоэлектрики, монтажники, слесари, плиточники и т.д.

Согласно исследованию, сфера производства стала главным драйвером занятости ветеранов в 2025 году, обогнав логистику. Также растет количество вакансий, не связанных с сектором безопасности, что является свидетельством стремления работодателей интегрировать ветеранов в гражданскую экономику.

Напомним, почти 1500 УБД и лиц с инвалидностью воспользовались программой бесплатного обучения. Самые профессии и образовательные программы среди участников: психология, домедицинская подготовка, управление БПЛА, предпринимательство и бизнес-планирование.