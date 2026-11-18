Португалія оголосила про додаткове фінансування української енергетики та програми постачання зерна. На енергетичну підтримку країна спрямує ще €1,8 млн, а на зернову ініціативу "Grain from Ukraine" – €1,5 млн.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Інтерфакс Україна".

Про нову допомогу міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел повідомив під час візиту до Києва на спільній пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

Скільки грошей Україна

За словами Ранжела, Португалія виділить €800 тис. до Фонду підтримки енергетики України. Ще €1 млн на енергетичну програму надійде через Програму розвитку ООН (ПРООН).

Крім того, Португалія планує у 2026 році перерахувати €1,5 млн на програму "Grain from Ukraine", яка передбачає постачання зерна.

Довідково

"Grain from Ukraine" — міжнародна гуманітарна продовольча ініціатива, яка була започаткована президентом Володимиром Зеленським 26 листопада 2022 року. Вона передбачає постачання українського зерна країнам, які найбільше потерпають від продовольчої кризи.

Україна та міжнародні донори закуповують українську агропродукцію (зерно, пшеницю, борошно, соняшникову олію) безпосередньо в українських виробників (із пріоритетом для малого та середнього бізнесу) і безоплатно передають її населенню, що опинилося на межі голоду, через Всесвітню продовольчу програму ООН.

Нагадаємо, Європейський Союз спрямує €376 млн гарантій та змішаного фінансування на чотири нові програми для України. За оцінками Єврокомісії, це допоможе залучити ще €1,4 млрд інвестицій.