Європейська комісія запропонувала надати Україні €45 млрд фінансової підтримки у 2027 році. Із цієї суми €25 млрд планують спрямувати на військові потреби, а ще €20 млрд — на підтримку державного бюджету. Україна має повернути позику лише після того, як Росія компенсує завдані війною збитки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

За словами очільниці Єврокомісії, фінансові потреби України на 2026 рік уже забезпечені. Водночас у 2027 році очікується дефіцит фінансування в розмірі €70 млрд.

Для часткового покриття цих потреб Єврокомісія пропонує створити Інструмент скоординованої підтримки України, який дозволить забезпечити близько двох третин необхідного фінансування.

Решту коштів, за словами фон дер Ляєн, мають надати інші міжнародні партнери.

Із загальної суми €20 млрд передбачені для підтримки державного бюджету. Ці кошти мають забезпечити фінансування роботи державних установ, шкіл, лікарень та інших бюджетних потреб.

Ще €25 млрд планують виділити на військові потреби України.

Фінансова підтримка також має сприяти продовженню реформ та поглибленню співпраці між українською і європейською оборонною промисловістю.

Коли Україна повинна буде повернути кошти

За словами президентки Єврокомісії, Україна буде зобов'язана погасити позику лише після отримання компенсації від Росії за збитки, завдані внаслідок війни.

Отже, повернення коштів пов'язують із майбутніми російськими репараціями, а не з фіксованою датою погашення.

Подальше обговорення механізму фінансування заплановане на 19 листопада під час зустрічі партнерів по "коаліції охочих" у Берліні.

Крім того, Єврокомісія має представити пропозицію на наступному засіданні Європейської ради через два тижні.

Нагадаємо, раніше Єврокомісія підготувала новий кредит для України на €45 млрд для покриття дефіциту фінансування у 2027 році. Водночас Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія заявили про небажання брати участь у його фінансуванні.