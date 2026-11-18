Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд. финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение президентки Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

По словам главы Еврокомиссии, финансовые потребности Украины на 2026 год уже обеспечены. В то же время в 2027 году ожидается дефицит финансирования в размере €70 млрд.

Для частичного покрытия этих потребностей Еврокомиссия предлагает создать инструмент скоординированной поддержки Украины, который позволит обеспечить около двух третей необходимого финансирования.

Остальные средства, по словам фон дер Ляен, должны предоставить другие международные партнеры.

Из общей суммы €20 млрд. предусмотрены для поддержки государственного бюджета. Эти средства должны обеспечить финансирование работы государственных учреждений, школ, больниц и других бюджетных нужд.

Еще 25 млрд евро планируют выделить на военные нужды Украины.

Финансовая поддержка должна также способствовать продолжению реформ и углублению сотрудничества между украинской и европейской оборонной промышленностью.

Когда Украина должна будет вернуть средства

По словам президентки Еврокомиссии, Украина будет обязана погасить ссуду только после получения компенсации от России за ущерб, нанесенный в результате войны.

Следовательно, возврат средств связывается с будущими российскими репарациями, а не с фиксированной датой погашения.

Дальнейшее обсуждение механизма финансирования намечено на 19 ноября во время встречи партнеров по "коалиции желающих" в Берлине.

Кроме того, Еврокомиссия должна представить предложение на следующем заседании Европейского совета через две недели.

Напомним, ранее Еврокомиссия подготовила новый кредит для Украины на 45 млрд евро для покрытия дефицита финансирования в 2027 году. В то же время, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария заявили о нежелании участвовать в его финансировании.