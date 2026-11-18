Португалия объявила о дополнительном финансировании украинской энергетики и программах поставки зерна. На энергетическую поддержку страна направит еще 1,8 млн евро, а на зерновую инициативу "Grain from Ukraine" — 1,5 млн евро.

Как пишет Dilo, об этом сообщает "Интерфакс Украина".

О новой помощи министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел сообщил во время визита в Киев на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

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По словам Ранжела, Португалия выделит €800 тыс. в Фонд поддержки энергетики Украины. Еще €1 млн в энергетическую программу поступит через Программу развития ООН (ПРООН).

Кроме того, Португалия планирует в 2026 году перечислить €1,5 млн на программу "Grain from Ukraine", предусматривающую поставки зерна.

Справочно

"Grain from Ukraine" — международная гуманитарная продовольственная инициатива, начатая президентом Владимиром Зеленским 26 ноября 2022 года. Она предусматривает поставки украинского зерна странам, которые больше всего страдают от продовольственного кризиса .

Украина и международные доноры закупают украинскую агропродукцию (зерно, пшеницу, муку, подсолнечное масло) непосредственно у украинских производителей (с приоритетом для малого и среднего бизнеса) и безвозмездно передают ее населению, оказавшемуся на грани голода, через Всемирную продовольственную программу ООН.

Напомним, Европейский Союз направит €376 млн гарантий и смешанного финансирования на четыре новых программы для Украины. По оценкам Еврокомиссии, это поможет привлечь еще €1,4 млрд. инвестиций.