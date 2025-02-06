Посадовці заволоділи 101 млн грн при закупівлі деревини для ЗСУ: яке покарання загрожує

Державне бюро розслідувань (ДБР) висунуло підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу (КЕВ) Луганська та їхнім спільникам за привласнення понад 101 мільйона гривень під час закупівлі деревини для ЗСУ.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Про хід розслідування

Протиправну схему організував колишній керівник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до її реалізації двох діючих посадовців підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.

Учасники схеми організували закупівлю паливної деревини для ЗСУ за завищеними цінами, без проведення відкритих торгів і уклали договори з посередниками.

Закупівлі проводились через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких повністю контролювали учасники схеми. Загалом працівники ДБР виявили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були використані в цій оборудці.

Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн

Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучивши документи, техніку та телефони. П’ятьом підозрюваним інкримінують заволодіння майном через зловживання службовим становищем у великих розмірах під час воєнного стану.

Санкція передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про корупційні оборудки

Раніше повідомлялось, що підприємця, який одночасно є депутатом з Кіровоградщини, затримали за постачання "псевдовійськового" одягу на суму 21 мільйон гривень.

Delo.ua раніше писало про те, що експодатківцям та адвокату дали тюремні строки за хабар від підприємця. Обвинувачених було викрито у вимаганні та отриманні $36 тис. від підприємця як неправомірної вигоди за повернення вилучених під час обшуку коштів, а саме 974 тис. грн, $109 тис. та товарно-матеріальних цінностей.