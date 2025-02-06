Чиновники завладели 101 млн грн при закупке древесины для ВСУ: какое наказание грозит

Государственное бюро расследований (ДБР) выдвинуло подозрение должностным лицам Квартирно-эксплуатационного отдела (КЭВ) Луганска и их подельникам за присвоение более 101 миллиона гривен при закупке древесины для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

О ходе расследования

Противоправную схему организовал бывший руководитель КЭВ г. Луганск. Он привлек к ее реализации двух действующих должностных лиц подразделения, дислоцировавшегося в Днепре, бывшего работника КЭВ и частного предпринимателя.

Участники схемы организовали закупку топливной древесины для ВСУ по завышенным ценам, без проведения открытых торгов и заключили договоры с посредниками.

Закупки производились через физических лиц-предпринимателей, счета которых полностью контролировали участники схемы. В общей сложности работники ДБР обнаружили 35 физических лиц-предпринимателей, счета которых были использованы в этой сделке.

Установлены 47 фактов осуществления закупок по завышенной стоимости. Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 101 млн грн

Правоохранители провели 28 обысков, изъяв документы, технику и телефоны. Пятерым подозреваемым инкриминируют завладение имуществом из-за злоупотребления служебным положением в крупных размерах во время военного положения.

Санкция предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

О коррупционных сделках

Ранее сообщалось, что предприниматель, одновременно являющийся депутатом из Кировоградщины, задержан за поставку "псевдовоенной" одежды на сумму 21 миллион гривен.

Delo.ua ранее писало о том, что эксналоговикам и адвокату дали тюремные сроки за взятку от предпринимателя. Обвиняемые были разоблачены в вымогательстве и получении $36 тыс. от предпринимателя как неправомерной выгоды за возврат изъятых при обыске средств, а именно 974 тыс. грн, $109 тыс. и товарно-материальных ценностей