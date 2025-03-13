Приватні компанії збагатилися на праці засуджених на 2,8 млрд грн - Держаудитслужба

Державна аудиторська служба України виявила схеми збагачення приватних компаній від виготовлення продукції на підприємствах із залученням праці засуджених на загальну суму майже 2,8 млрд грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє Держаудитслужба.

За даними відомства, аудит був проведений на 65 об’єктах Державної кримінально-виконавчої служби України (ДКВСУ): в слідчих ізоляторах, виправних колоніях, установах виконання покарань та 19 держпідприємствах.

Зазначається, що під час ревізій аудитори виявили низку чинників, які негативно вплинули на діяльність державних підприємств і виправних колоній щодо дотримання бюджетного законодавства, що призвели до втрат їхніх доходів.

Зокрема, було викрито схеми збагачення приватних компаній від виготовлення продукції на підприємствах ДКВСУ із залученням праці засуджених.

У Держаудитслужбі нагадують, що згідно законодавства, засуджені до позбавлення волі залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за договорами цивільно-правового характеру. Зазвичай вони працюють на виробництвах виправних центрів та державних підприємств.

"Отримання вигоди комерційними фірмами (що у свою чергу призводило до втрат доходів державними підприємствами і колоніями) досягалося через не включення до собівартості виготовленої засудженими продукції усіх складових (ЄСВ, загальновиробничих, адміністративних витрат), через заниження часу виготовлення товару, списання продукції та низку інших причин", - підкреслюють в Держаудитслужбі.

Там зауважують, що таким чином приватні компанії мали можливість отримувати продукцію за заниженими цінами, яку потім реалізовували за ринковими.

Так, ДП ДКВСУ у Черкаській області займалося реалізацією виробів із гранітної сировини, яку добували засуджені. Було встановлено, що кілька приватних компаній купували гранітні блоки за ціною, нижчою від фактично понесених на їхнє виготовлення витрат (виробничої собівартості). Причому підприємство реалізовувало гранітну крихту, ціна на яку є набагато нижчою за вартість блоків, внаслідок чого недоотримало доходів на загальну суму 1,3 млн грн.

Своєю чергою, ДП ДКВСУ в Чернівецькій області реалізовувало приватним покупцям камінь, вапнякове борошно, крейду без врахування всіх матеріальних витрат на видобування та переробку, внаслідок чого втрачено можливість отримати дохід на суму понад 3 млн грн.

Підприємство ДКВСУ в Полтавській області, яке спеціалізується на виготовлені готових швейних виробів (курток, напівкомбінезонів, спальних мішків, робочих жилетів тощо) також реалізовувало свою продукцію приватним фірмам за нижчими цінами, що призвело до втрат доходів на суму понад 1 млн грн.

Держпідприємтсво ДКВСУ у Київській області, що спеціалізується на вирощенні зернових культур, працю засуджених поєднало із залученням до роботи 11 приватних компаній, яким було сплачено 257 млн грн. Наскільки справедливими були розрахунки за роботу, яку виконували засуджені, можна оцінити за таким прикладом: одне з ТОВ надало послуг на суму 34,5 млн грн, проте на 2,75 млн грн роботи не були підтверджені, що і призвело до збитків на цю суму.

"Водночас під час ревізій виявлені непоодинокі випадки несвоєчасного або не в повному обсязі розрахунку від компаній, які залучали до роботи засуджених, заборгованості по заробітній платі особам, які відбувають покарання. Крім того, встановлено факти порушень, пов’язаних із закупівлею продуктів харчування для засуджених і затриманих осіб у посередників (ФОП, ТОВ), а не у виробників, що призводило до суттєвого подорожчання товарів", - підкреслюють в Держаудитслужбі.

Так, Генеральна дирекція ДКВСУ придбала продукти та речове майно у семи суб’єктів господарювання, які попередньо купили цей товар дешевше на майже 35 млн грн.

Столичне КП «Володимирський ринок» постачало Київському слідчому ізолятору продукти харчування, що взагалі купувалися у субпідрядників, через що СІЗО переплатило 104 тис. грн.

Як констатують в Держаудитслужбі, загалом під час контрольних заходів виявлено фінансових порушень на загальну суму майже 2,8 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Держаудитслужба під час проведення планового державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України, виявила суттєві недоліки та порушення в її діяльності на суму понад 1 млрд грн.