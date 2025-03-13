Частные компании обогатились на работе осужденных на 2,8 млрд грн — Госаудитслужба

Государственная аудиторская служба Украины выявила схемы обогащения частных компаний от производства продукции на предприятиях с привлечением труда осужденных на общую сумму почти 2,8 млрд грн.

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Об этом сообщает Госаудитслужба.

По данным ведомства, аудит был проведен на 65 объектах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГКВС): в следственных изоляторах, исправительных колониях, учреждениях исполнения наказаний и 19 госпредприятиях.

Отмечается, что в ходе ревизий аудиторы выявили ряд факторов, которые негативно повлияли на деятельность государственных предприятий и исправительных колоний по соблюдению бюджетного законодательства, повлекших потери их доходов.

В частности, были разоблачены схемы обогащения частных компаний от изготовления продукции на предприятиях ГКВС с привлечением труда осужденных.

В Госаудитслужбе напоминают, что согласно законодательству, осужденные к ограничению свободы привлекаются к общественно полезному оплачиваемому труду по договорам гражданско-правового характера. Обычно работают на производствах исправительных центров и государственных предприятий.

"Получение выгоды коммерческими фирмами (что в свою очередь приводило к потерям доходов государственными предприятиями и колониями) достигалось из-за не включения в себестоимость изготовленной осужденными продукции всех составляющих (ЕСВ, общепроизводственных, административных затрат), из-за занижения времени изготовления товара, списания продукции и ряда других причин", — подчеркивают в Госаудите.

Там отмечают, что таким образом частные компании имели возможность получать продукцию по заниженным ценам, которую затем реализовывали по рыночным.

Так, ГП ГКВС в Черкасской области занималось реализацией изделий из гранитного сырья, которое добывали осужденные. Было установлено, что несколько частных компаний покупали гранитные блоки по цене ниже фактически понесенных на их изготовление затрат (производственной себестоимости). Причем предприятие реализовало гранитную крошку, цена на которую намного ниже стоимости блоков, в результате чего недополучила доходов на общую сумму 1,3 млн грн.

В свою очередь, ГП ГКВС в Черновицкой области реализовало частным покупателям камень, известняковую муку, мел без учета всех материальных затрат на добычу и переработку, в результате чего упущена возможность получить доход на сумму более 3 млн грн.

Предприятие ГКВС в Полтавской области, специализирующееся на изготовлении готовых швейных изделий (курток, полукомбинезонов, спальных мешков, рабочих жилетов и т.п.) также реализовало свою продукцию частным фирмам по более низким ценам, что привело к потерям доходов на сумму более 1 млн грн.

Госпредприятие ГКВС в Киевской области, специализирующееся на выращивании зерновых культур, труд осужденных объединило с привлечением к работе 11 частных компаний, которым было уплачено 257 млн грн. Насколько справедливы были расчеты за работу, которую выполняли осужденные, можно оценить по следующему примеру: одно из ООО предоставило услуг на сумму 34,5 млн грн, однако на 2,75 млн грн работы не были подтверждены, что и привело к убыткам на эту сумму.

"В то же время во время ревизий выявлены неединичные случаи несвоевременного или не в полном объеме расчета от компаний, привлекавших к работе осужденных, задолженности по заработной плате лицам, отбывающим наказание. Кроме того, установлены факты нарушений, связанных с закупкой продуктов питания для осужденных ного подорожания товаров", — подчеркивают в Госаудитслужбе.

Так, Генеральная дирекция ГКВС приобрела продукты и вещевое имущество у семи субъектов хозяйствования, которые предварительно купили этот товар дешевле почти на 35 млн грн.

Столичное КП «Владимирский рынок» поставляло Киевскому следственному изолятору продукты питания, которые вообще покупались у субподрядчиков, из-за чего СИЗО переплатило 104 тыс. грн.

Как констатируют в Госаудитслужбе, всего в ходе контрольных мероприятий выявлено финансовых нарушений на общую сумму почти 2,8 млрд грн.

Напомним, ранее Госаудитслужба во время проведения планового государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ Национальной академией аграрных наук Украины выявила существенные недостатки и нарушения в ее деятельности на сумму более 1 млрд грн.