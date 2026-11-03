Путін дозволив виводити дані за кордон після ударів по дата-центрах "Яндекса"

Влада Росії вирішила тимчасово дозволити використання центрів обробки даних за межами країни після серії успішних ударів українських безпілотників по серверах та обчислювальних потужностях технологічного гіганта "Яндекс".

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Володимир Путін підписав указ, який дозволяє задіяти обчислювальні потужності за кордоном, проте виключно за погодженням спеціальної урядової підкомісії та Федеральної служби безпеки РФ (ФСБ).

Крім того, документ зобов'язує російських приватних операторів дата-центрів тримати щонайменше 10% своїх вільних потужностей у резерві, а Міністерству цифрового розвитку РФ доручено провести терміновий аудит усіх наявних майданчиків.

Наслідки влучань по серверах гіганта "Яндекс"

У жовтні українські ударні дрони атакували три великі центри обробки даних компанії "Яндекс", що спричинило тимчасові перебої в роботі низки цифрових сервісів, зокрема для бізнесу. Найбільша технологічна компанія Росії була змушена екстрено переміщувати всі три свої суперкомп'ютери на нові локації.

"Яндекс" забезпечує функціонування базових для російського ринку цифрових сервісів, серед яких однойменна пошукова система, онлайн-замовлення таксі, торговельні онлайн-майданчики, хмарні сховища та системи штучного інтелекту. Систематичні ураження обчислювальної інфраструктури змусили керівництво країни відмовитися від жорсткої вимоги щодо збереження всіх даних виключно всередині РФ.

Нагадаємо, 8 жовтня найбільша російська інтернет-компанія "Яндекс" повідомила в четвер про повну зупинку дата-центру в Сасово Рязанської області після атаки дронів.

Також дата-центр у Калузі (за 160 кілометрів на південний захід від Москви) зазнав удару 9 жовтня.

Загалом "Яндекс" має п'ять дата-центрів. Чотири з них знаходяться на території Росії – у Сасово, Калузі, Митищах та Володимирі, а один – у Фінляндії. Останній об'єкт через санкції відключили від електрики.