РФ атакувала промислове підприємство на Кіровоградщині: спалахнула пожежа

Вночі на 28 травня Кіровоградська область зазнала ворожої атаки. У місті Світловодськ було атаковане промислове підприємство, де виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

За попередньою інформацією, внаслідок удару троє людей отримали травми.

Окрім промислового об'єкта, пошкодження отримали 76 приватних житлових будинків та одна дев'ятиповерхівка.

На місці події працюють усі відповідні служби, ліквідуючи наслідки атаки та надаючи допомогу постраждалим. Серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, двох госпіталізовано. Наразі понад 1400 абонентів – без електропостачання.

"Унаслідок чергової ворожої атаки у Світловодську зазнали пошкоджень приватні домівки — потрощено дахи, вікна та двері. З ночі у місті працюють всі екстрені служби: рятувальники, піротехніки ДСНС, поліція, медики, психологи, спеціалісти управління цивільного захисту населення та представники міської ради", - повідомив Райкович.

Він додав, що розгорнуто "Пункт незламності", організовано чергування медичних бригад. Розпочато обстеження пошкоджених будинків для визначення обсягів руйнувань. Тим часом до Світловодська вже прибувають волонтерські команди з будівельними матеріалами та необхідною допомогою.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, ворог атакував портову інфраструктуру Одеси двома балістичними ракетами. Унаслідок удару загинув один працівник порту та ще вісім осіб отримали поранення.