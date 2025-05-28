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РФ атаковала промышленное предприятие в Кировоградской области: вспыхнул пожар

пожар
Российская атака вызвала пожар на предприятии/ Telegram Андрея Райковича

Ночью на 28 мая Кировоградская область подверглась враждебной атаке. В городе Светловодск было атаковано промышленное предприятие, где возник пожар, который спасатели ликвидировали.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

По предварительной информации, в результате удара три человека получили травмы.

Кроме промышленного объекта повреждения получили 76 частных жилых домов и одна девятиэтажка.

На месте происшествия работают все соответствующие службы, ликвидируя последствия атаки и оказывая помощь пострадавшим. Среди трех пострадавших в результате ночной вражеской атаки, двое госпитализированы. Сейчас более 1400 абонентов без электроснабжения.

Фото 2 — РФ атаковала промышленное предприятие в Кировоградской области: вспыхнул пожар

"В результате очередной вражеской атаки в Светловодске получили повреждения частные дома — разбиты крыши, окна и двери. С ночи в городе работают все экстренные службы: спасатели, пиротехники ГСЧС, полиция, медики, психологи, специалисты управления гражданской защиты населения и представители городского совета", — сообщил Райкович.

Фото 3 — РФ атаковала промышленное предприятие в Кировоградской области: вспыхнул пожар

Он добавил, что развернут "Пункт несокрушимости", организовано дежурство медицинских бригад. Начато обследование поврежденных зданий для определения объемов разрушений. Тем временем в Светловодск уже прибывают волонтерские команды со строительными материалами и необходимой помощью.

Фото 4 — РФ атаковала промышленное предприятие в Кировоградской области: вспыхнул пожар

Напомним, в пятницу, 23 мая, враг атаковал портовую инфраструктуру Одессы двумя баллистическими ракетами. В результате удара погиб один работник порта и еще восемь человек получили ранения.

Автор:
Татьяна Бессараб