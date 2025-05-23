Россия ударила баллистикой по Одесскому порту: один человек погиб, восемь ранены

В пятницу, 23 мая, враг атаковал портовую инфраструктуру Одессы двумя баллистическими ракетами. В результате удара погиб один работник порта и еще восемь человек получили ранения.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Враг ударил двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. Один человек погиб, 8 ранены. В результате сегодняшней российской атаки погиб работник порта", — говорится в сообщении.

По словам Олега Кипера, состояние четырех раненых оценивается как тяжелое, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, а еще двое получили незначительные телесные повреждения.

В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, борясь за их жизнь и здоровье.

Глава ОВА призвал жителей и гостей Одесской области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытие.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что в результате атаки повреждены машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

"Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта — только гражданская инфраструктура. Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира", — написал он.

Ракетная атака на Одессу

Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 14:10. После этого в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистики с юга.

После объявления воздушной тревоги в Одессе прогремели два сильных взрыва. Они прозвучали примерно в 14:12, пишет "Общественное". Отбой тревоги был объявлен в 14:44.