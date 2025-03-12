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РФ ударила по Одесскому порту: погибли четыре члена экипажа иностранного судна

РФ ударила по Одесскому порту: погибли четыре члена экипажа иностранного судна
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Вечером 11 марта Россия нанесла удар баллистической ракетой по Одесскому порту. В результате было повреждено гражданское судно MJ PINA под флагом Барбадос. В момент удара оно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, в результате удара погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18, самому старшему – 24 года. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.

В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

Также повреждено еще одно судно, причалы, склады для хранения зерна.

“Россия бьет по украинской инфраструктуре, в том числе по портам, задействованным в обеспечении продовольственной безопасности мира. Важно, чтобы портовая инфраструктура была защищена от террора, а свободное и безопасное мореходство было гарантировано. Должны и дальше усиливать нашу противовоздушную оборону, силой оружия и силой дипломатии добиваться надежного мира и безопасности”, – подчеркнул Кулеба.

Автор:
Светлана Манько