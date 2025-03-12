РФ вдарила по Одеському порту:загинули чотири члени екіпажу іноземного судна

Ввечері 11 березня Росія завдала удару балістичною ракетою по Одеському порту. Унаслідок цього було пошкоджено цивільне судно MJ PINA під прапором Барбадос. У момент удару воно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, унаслідок удару загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.

У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.

Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

"Росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", – наголосив Кулеба.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 11 березня близько 20:17 збройні сили РФ атакували припортову інфраструктуру Одеси, попередньо, балістичною ракетою, типу "Іскандер-М".