Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,41

+0,13

EUR

45,21

+0,44

Готівковий курс:

USD

41,60

41,45

EUR

45,32

45,09

Вільна енергія

Вільна 

енергія
Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Війна Війна
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

РФ вдарила по Одеському порту:загинули чотири члени екіпажу іноземного судна

РФ вдарила по Одеському порту:загинули чотири члени екіпажу іноземного судна
Фото: t.me/OleksiiKuleba

Ввечері 11 березня Росія завдала удару балістичною ракетою по Одеському порту. Унаслідок цього було пошкоджено цивільне судно MJ PINA під прапором Барбадос. У момент удару воно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. 

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба. 

За його словами, унаслідок удару загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога. 

У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. 

Також пошкоджене ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

"Росія бʼє по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні у гарантуванні продовольчої безпеки світу. Важливо, щоб портова інфраструктура була захищена від терору, а вільне й безпечне мореплавство було гарантоване. Маємо і далі посилювати нашу протиповітряну оборону, силою зброї та силою дипломатії досягати надійного миру та безпеки", – наголосив Кулеба. 

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, 11 березня близько 20:17 збройні сили РФ атакували припортову інфраструктуру Одеси, попередньо, балістичною ракетою, типу "Іскандер-М".

Автор:
Світлана Манько