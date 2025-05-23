Росія вдарила балістикою по Одеському порту: одна людина загинула, вісім поранено

У п’ятницю, 23 травня, ворог атакував портову інфраструктуру Одеси двома балістичними ракетами. Унаслідок удару загинув один працівник порту та ще вісім осіб отримали поранення.

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Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог вдарив двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Одна людина загинула, 8 поранені. Внаслідок сьогоднішньої російської атаки загинув працівник порту", - йдеться в повідомленні.

За словами Олега Кіпера, стан чотирьох поранених оцінюється як важкий, двоє перебувають у стані середнього ступеня важкості, а ще двоє отримали незначні тілесні ушкодження.

Наразі медики надають постраждалим всю необхідну допомогу, борючись за їхнє життя та здоров'я.

Голова ОВА закликав мешканців та гостей Одещини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що в наслідок атаки пошкоджені машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка.

"Це був звичайний робочий день у звичайному українському порту. Люди працювали, техніка перевантажувала контейнери. Не було жодного військового об’єкта – тільки цивільна інфраструктура. Росія знову вдарила по мирному, стратегічно важливому об’єкту, який має значення для продовольчої безпеки світу", - написав він.

Ракетна атака на Одесу

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 14:10. Після цього в Повітряних силах попередили про загрозу балістики з півдня.

Після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали два сильні вибухи. Вони пролунали приблизно о 14:12, пише "Суспільне". Відбій тривоги оголосили о 14:44.