Рибальські човни по всьому світу застрягли біля причалів через ціни на пальне: що буде з ринком

Різке зростання цін на дизельне паливо спровокувало масштабну кризу в глобальному рибальському секторі. По всьому світу промислові судна дедалі частіше залишаються пришвартованими біля берега.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Вихід у море став фінансово невигідним через стрімке подорожчання пального, яке спровокував військовий конфлікт США та Ізраїлю проти Ірану на Близькому Сході.

Така ситуація створює нові серйозні загрози для світової продовольчої системи, яка вже потерпає від дефіциту добрив та порушення логістики.

Типовим прикладом паливного тупика стала історія капітана Кріса Велча з Кеннебанка, який змушений суттєво скоротити вилов лобстерів. Щоб заощадити дороге дизельне паливо, він тепер перевіряє свої пастки лише раз на тиждень або десять днів, хоча раніше робив це кожні чотири дні.

Схожа картина спостерігається в багатьох інших країнах, оскільки пальне з'їдає весь чистий прибуток рибалок.

У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) зазначають, що короткочасні паливні стрибки раніше не мали критичного впливу на галузь, проте тривалий період високих цін неминуче переформатує світовий ринок морепродуктів і посилить тиск на споживачів.

Мільйонні збитки замість уловів

Паливні витрати завжди були головною статтею видатків для риболовецьких флотів, адже великим суднам потрібні десятки тисяч галонів для заправки.

Цього тижня середня ціна галону дизеля у США підскочила до 5,65 долара, що майже на два долари більше, ніж торік.

На Алясці паливо тепер становить до 40% від усіх витрат на рейс, а креветоловці в Мексиканській затоці взагалі пропускають поїздки, бо не мають грошей, щоб наповнити свої гігантські резервуари.

Порожні порти від Європи до Азії

Масштаби проблеми в Азії та Європі виглядають ще тривожнішими. У південнокорейській провінції Південний Кьонсан кількість суден, які виходять на промисел анчоуса, скумбрії та оселедця, впала більш ніж на третину.

В Індонезії власники суден заявляють, що поточні ринкові ціни на рибу просто не здатні покрити витрати на дизель, тому капітани після повернення в порти відмовляються від нових запусків.

Аналогічний колапс зафіксували в Європейському Союзі, де Союз рибалок Нідерландів оголосив, що половина всього національного флоту наразі змушена бездіяти біля причалів.

Нагадаємо, що світова паливна криза також може підвищити собівартість української агропродукції на 5–10%, а за негативного сценарію — до 20%. Найбільше на витрати аграріїв впливають ціни на дизель та газ.