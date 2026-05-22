Рыболовные лодки по всему миру застряли у причалов из-за цен на горючее: что будет с рынком

Резкий рост цен на дизельное топливо спровоцировал масштабный кризис в глобальном рыболовном секторе. По всему миру промышленные суда все чаще остаются пришвартованными у берега.

Выход в море стал финансово невыгодным из-за стремительного подорожания горючего, спровоцировавшего военный конфликт США и Израиля против Ирана на Ближнем Востоке.

Такая ситуация создает новые серьезные угрозы для мировой продовольственной системы, которая уже испытывает дефицит удобрений и нарушение логистики.

Типичным примером топливного тупика стала история капитана Криса Уэлча из Кеннебанка, который вынужден существенно сократить отлов лобстеров. Чтобы сэкономить дорогое дизельное топливо, он теперь проверяет свои ловушки всего раз в неделю или десять дней, хотя раньше делал это каждые четыре дня.

Похожая картина наблюдается во многих других странах, поскольку горючее съедает всю чистую прибыль рыбаков.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отмечают, что кратковременные топливные скачки ранее не оказали критического влияния на отрасль, однако длительный период высоких цен неизбежно переформатирует мировой рынок морепродуктов и усилит давление на потребителей.

Миллионный ущерб вместо уловов

Топливные расходы всегда являлись главной статьей расходов для рыболовных флотов, ведь большим судам нужны десятки тысяч галлонов для заправки.

На этой неделе средняя цена галлона дизеля в США подскочила до 5,65 доллара, что почти на два доллара больше, чем в прошлом.

На Аляске топливо теперь составляет до 40% всех расходов на рейс, а креветоловцы в Мексиканском заливе вообще пропускают поездки, потому что у них нет денег, чтобы наполнить свои гигантские резервуары.

Пустые порты от Европы до Азии

Масштабы проблемы в Азии и Европе выглядят еще более тревожными. В южнокорейской провинции Южный Кенсан количество судов, выходящих на промысел анчоуса, скумбрии и сельди, упало более чем на треть.

В Индонезии владельцы судов заявляют, что текущие рыночные цены на рыбу просто не способны возместить расходы на дизель, поэтому капитаны по возвращении в порты отказываются от новых запусков.

Аналогичный коллапс зафиксировали в Европейском Союзе, где Союз рыбаков Нидерландов объявил, что половина всего национального флота вынуждена бездействовать у причалов.

Напомним, что мировой топливный кризис также может повысить себестоимость украинской агропродукции на 5–10%, а при отрицательном сценарии — до 20%. Больше всего на расходы аграриев влияют цены на дизель и газ.