Штрафи ТЦК для бухгалтерів: чому суди скасовують стягнення на десятки тисяч гривень

Бухгалтери можуть оскаржити штрафи ТЦК за порушення військового обліку на підприємстві, якщо відсутні належні докази їхньої особистої вини. У шести з восьми судових справ щодо штрафів ТЦК за порушення військового обліку суди стали на бік бухгалтерів. У більшості випадків ішлося про стягнення 34 тис. грн.

Як пише Dilo, про це інформує Opendatbote.

Штраф ТЦК для бухгалтера

За останні три роки в Україні зафіксували щонайменше вісім судових рішень за позовами бухгалтерів, які оскаржували штрафи ТЦК за порушення правил ведення військового обліку. У шести випадках суди повністю задовольнили позови, ще в одному - частково. Лише в одній справі суд відмовив бухгалтеру та залишив штраф у силі.

Перші два рішення за такими позовами датовані 2024 роком. Ще три справи розглянули у 2025 році та три - у 2026-му.

Загалом справи розглядали суди семи регіонів України. Найбільше рішень знайшли на Хмельниччині - два. По одному рішенню припадає на Дніпропетровську, Чернігівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Харківську та Київську області.

Чому суди скасовують штрафи ТЦК

Однією з найпоширеніших причин скасування штрафів стала недостатня конкретизація порушень. У постановах ТЦК могли вказувати на загальні недоліки військового обліку на підприємстві, не пояснюючи, які саме обов’язки не виконав бухгалтер, коли це сталося та щодо кого було допущено порушення.

В інших справах відповідальність намагалися покласти на бухгалтера за організаційні питання, які належать до повноважень керівника підприємства. Йдеться, зокрема, про призначення працівника, відповідального за військовий облік, або оформлення відповідних наказів.

Суди також звертали увагу на відсутність доказів особистої вини працівника. Сам факт порушень військового обліку на підприємстві не є достатньою підставою для притягнення конкретного бухгалтера до адміністративної відповідальності.

Хто відповідає за військовий облік на підприємстві

Ведення військового обліку не є автоматичним обов’язком бухгалтера. За його організацію відповідає керівник підприємства, а безпосереднє ведення покладається на визначеного працівника. Зазвичай ці функції виконують фахівці кадрової служби.

Однак якщо в компанії немає окремого кадрового працівника, відповідні обов’язки можуть доручити іншому співробітнику, зокрема бухгалтеру.

Водночас для накладення штрафу недостатньо лише встановити порушення на підприємстві - необхідно визначити, за виконання яких саме обов’язків відповідав працівник, і довести підстави для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, за порушення правил військового обліку на підприємстві посадовим особам загрожують штрафи від 34 000 до 59 500 грн. За повне невиконання вимог відповідає керівник підприємства, а за неналежне ведення обліку - призначений відповідальний працівник, наприклад кадровик. Порушення можуть виявити під час планових і позапланових перевірок ТЦК та СП.