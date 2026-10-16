Штрафы ТЦК для бухгалтеров: почему суды отменяют взыскание на десятки тысяч гривен

Бухгалтеры могут оспорить штрафы ТЦК за нарушение военного учета на предприятии, если отсутствуют надлежащие доказательства их личной вины. В шести из восьми судебных дел по штрафам ТЦК за нарушение военного учета суды встали на сторону бухгалтеров. В большинстве случаев речь шла о взыскании 34 тыс. грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует Opendatbote.

Штраф ТЦК для бухгалтера

За последние три года в Украине зафиксировали, по меньшей мере, восемь судебных решений по искам бухгалтеров, которые обжаловали штрафы ТЦК за нарушение правил ведения военного учета. В шести случаях суды полностью удовлетворили иски, еще в одном – частично. Только по одному делу суд отказал бухгалтеру и оставил штраф в силе.

Первые два решения по таким искам датированы 2024 годом. Еще три дела были рассмотрены в 2025 году и три - в 2026-м.

В общей сложности дела рассматривались судами семи регионов Украины. Больше решений нашли на Хмельнитчине - два. По одному решению приходится на Днепропетровскую, Черниговскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Харьковскую и Киевскую области.

Почему суды отменяют штрафы ТЦК

Одной из наиболее распространенных причин упразднения штрафов стала недостаточная конкретизация нарушений. В постановлениях ТЦК могли указывать на общие недостатки военного учета на предприятии, не объясняя, какие именно обязанности не выполнил бухгалтер, когда это произошло и к кому были допущены нарушения.

В других делах ответственность пытались возложить на бухгалтера за организационные вопросы, относящиеся к полномочиям руководителя предприятия. Речь идет, в частности, о назначении работника, ответственного за военный учет или оформления соответствующих приказов.

Суды также обращали внимание на отсутствие улик личной вины работника. Сам факт нарушений военного учета на предприятии не является достаточным основанием для привлечения конкретного бухгалтера к административной ответственности.

Кто отвечает за военный учет на предприятии

Ведение военного учета не является автоматической обязанностью бухгалтера. За его компанию отвечает управляющий компании, а непосредственное ведение возлагается на определенного работника. Обычно эти функции выполняют специалисты кадровой службы.

Однако, если у компании нет отдельного кадрового работника, соответствующие обязанности могут поручить другому сотруднику, в частности бухгалтеру.

В то же время, для наложения штрафа недостаточно лишь установить нарушения на предприятии - необходимо определить, за выполнение каких именно обязанностей отвечал работник, и доказать основания для привлечения его к ответственности.

Напомним, за нарушение правил военного учета на предприятии должностным лицам грозят штрафы от 34 000 до 59 500 грн. За полное невыполнение требований отвечает руководитель предприятия, а за ненадлежащее ведение учета – назначенный ответственный работник, например кадровик. Нарушения могут быть выявлены во время плановых и внеплановых проверок ТЦК и СП.