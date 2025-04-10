Суд конфіскував активи білоруського гіганта "Білоруськалій" на користь України

Вищий антикорупційний суд України задовольнив позов Міністерства юстиції щодо застосування санкцій проти білоруського ВАТ "Білоруськалій" — одного з найбільших виробників калійних добрив у світі.

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Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

У рамках рішення в дохід держави стягнуто активи підсанкційної компанії на сотні мільйонів гривень.

Згідно з рішенням суду, до державної власності передано:

понад 70 тисяч тонн хлористого калію;

грошові кошти в еквіваленті понад 250 мільйонів гривень;

1 545 залізничних вагонів;

48% статутного капіталу українського ТОВ "Агророзквіт".

Крім того, ВАТ "Білоруськалій" позбавлено права на отримання компенсації за примусове відчуження майна відповідно до українського законодавства.

Як пояснили у Мін’юсті, компанія підлягає санкціям за сприяння агресії Росії проти України. Зокрема, йдеться про співпрацю з російським військово-промисловим комплексом, підтримку окупаційних адміністрацій "ДНР" і "ЛНР", участь у вивезенні та розміщенні українських дітей на території Білорусі, а також фінансування заходів, спрямованих на заперечення права українців на самоідентичність.

Зауважимо, що Мін’юст ініціював судовий процес щодо стягнення в дохід держави активів “Білоруськалію” ще в середині березня.