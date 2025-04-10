Суд конфисковал активы белорусского гиганта "Белорусский" в пользу Украины

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкций против белорусского ОАО "Белорусский" — одного из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

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Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В рамках решения в доход государства взысканы активы подсанкционной компании на сотни миллионов гривен.

Согласно решению суда, в государственную собственность передано:

свыше 70 тысяч тонн хлористого калия;

денежные средства в эквиваленте более 250 миллионов гривен;

1545 железнодорожных вагонов;

48% уставного капитала украинского ООО "Агрорасцвет".

Кроме того, ОАО "Белорусский" лишено права на получение компенсации за принудительное отчуждение имущества в соответствии с украинским законодательством.

Как пояснили в Минюсте, компания подлежит санкциям при содействии агрессии России против Украины. В частности, речь идет о сотрудничестве с российским военно-промышленным комплексом, поддержке оккупационных администраций "ДНР" и "ЛНР", участии в вывозе и размещении украинских детей на территории Беларуси, а также финансировании мер, направленных на отрицание права украинцев на самоидентичность.

Отметим, что Минюст инициировал судебный процесс по взысканию в доход государства активов "Белорусская федерация" еще в середине марта.