Українське свинарство опинилося під загрозою через поширення африканської чуми свиней (АЧС). Нові спалахи захворювання можуть призвести до суттєвого скорочення поголів’я, нестачі сировини для м’ясопереробних підприємств і чергового стрибка цін на свинину. За несприятливого сценарію у 2027 році кілограм м’яса в магазинах може коштувати 300–400 грн.

Як пише Dilo, про це повідомив виконавчий директор Асоціації м’ясної галузі та директор Центру підвищення ефективності в тваринництві Микола Бабенко в коментарі NV Бізнес.

Чому в Україні може виникнути дефіцит свинини

За оцінкою експерта, нинішня ситуація в галузі нагадує події 2024 року, коли через спалахи АЧС українські виробники втратили до 40% сировинної бази. Наслідки цього відчули вже наступного року: скорочення поголів’я спричинило дефіцит свиней і майже дворазове зростання цін на живу вагу та м’ясо.

Бабенко попереджає, що аналогічний сценарій може повторитися у 2027 році. За його словами, український ринок ризикує втратити значну частину пропозиції, а м’ясопереробні підприємства зіткнуться з нестачею сировини.

Географія поширення захворювання також викликає занепокоєння. Якщо у 2024 році основними осередками були Київська, Полтавська, Черкаська та Чернігівська області, то тепер спалахи фіксують у Дніпропетровській, Кіровоградській і Черкаській областях. Ризики вже поширюються і на Київщину.

Під загрозою перебувають не лише великі свинокомплекси, а й середні та невеликі фермерські господарства, а також приватні подвір’я.

Скільки може коштувати свинина у 2027 році

За словами Бабенка, офіційна статистика Держстату свідчить про наявність в Україні 4,2 млн свиней. Водночас галузеві оцінки показують, що фактичне поголів’я може становити близько 3 млн.

Якщо епідемічну ситуацію не вдасться взяти під контроль, кількість тварин може скоротитися до 2 млн або навіть нижче.

Такий розвиток подій безпосередньо вплине на ціни. Експерт зазначає, що з огляду на внутрішню собівартість і ситуацію з пропозицією свинина вже мала б коштувати понад 300 грн за кілограм. Однак імпорт поки частково стримує подорожчання.

У разі поглиблення дефіциту роздрібна ціна може опинитися в діапазоні 300–400 грн за кілограм.

Чому свиноферми не можуть швидко відновити виробництво

Однією з головних проблем галузі є тривалий і дорогий процес відновлення підприємств після спалахів АЧС.

За словами Бабенка, господарствам, які втратили поголів’я через захворювання, може знадобитися понад рік, щоб повернутися до повноцінної роботи. При цьому не всі власники мають достатньо фінансових ресурсів для відновлення виробництва.

Зокрема, відтворення однієї свиноматки потребує інвестицій на рівні понад 1000 євро. Для підприємства з поголів’ям у 1000 свиноматок це означає необхідність залучити близько 1 млн євро додаткового фінансування.

Проблема вже проявилася після попередньої хвилі захворювання. За оцінками експерта, близько 25% підприємств у Полтавській, Чернігівській областях і на Київщині, які постраждали від спалахів АЧС у 2024 році, так і не відновили діяльність.

Це означає, що навіть після стабілізації епізоотичної ситуації швидкого повернення втрачених обсягів виробництва очікувати не варто.

Україна може збільшити імпорт свинини до 30%

Дефіцит внутрішньої сировини може посилити залежність українського ринку від закордонних постачальників.

Як зазначає Бабенко, історично Україна імпортувала від 10% до 30% свинини від загальної потреби ринку. Нині частка імпортної продукції скоротилася до менш ніж 10%.

Однак у разі подальшого скорочення вітчизняного виробництва обсяги закупівель за кордоном можуть знову зрости до 30%.

Найімовірніше, нестачу свинини українським переробникам і торговельним мережам доведеться компенсувати постачаннями з країн Європейського Союзу.

Таким чином, подальша ситуація з цінами залежатиме від того, наскільки швидко вдасться стримати поширення АЧС і зберегти поголів’я. Якщо епідемія продовжить охоплювати нові регіони, український ринок ризикує зіткнутися одночасно зі скороченням власного виробництва, збільшенням імпорту та подорожчанням свинини.

Нагадаємо, Україна працює над відкриттям ринку Філіппін для свинини та м'яса птиці, а також розширенням експорту до ЄС. Для цього сторони обговорюють перевірки українських підприємств і правила допуску продукції на іноземні ринки.