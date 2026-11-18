Украинское свиноводство оказалось под угрозой из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС). Новые вспышки заболевания могут привести к существенному сокращению поголовья, нехватке сырья для мясоперерабатывающих предприятий и очередному скачку цен на свинину. При неблагоприятном сценарии в 2027 году килограмм мяса в магазинах может стоить 300–400 грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации мясной отрасли и директор Центра повышения эффективности в животноводстве Николай Бабенко в комментарии NV Бизнес.

Почему в Украине может возникнуть дефицит свинины

По оценке эксперта, нынешняя ситуация в отрасли напоминает события 2024 года, когда из-за вспышек АЧС украинские производители потеряли до 40% сырьевой базы. Последствия этого ощутили уже в следующем году: сокращение поголовья повлекло за собой дефицит свиней и почти двукратный рост цен на живой вес и мясо.

Бабенко предупреждает, что аналогичный сценарий может повториться в 2027 году. По его словам, украинский рынок рискует потерять значительную часть предложения, а мясоперерабатывающие предприятия столкнутся с нехваткой сырья.

География распространения заболевания также вызывает беспокойство. Если в 2024 году основными центрами были Киевская, Полтавская, Черкасская и Черниговская области, то теперь вспышки фиксируют в Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях. Риски уже распространяются и на Киевщину.

Под угрозой находятся не только крупные свинокомплексы, но и средние и небольшие фермерские хозяйства, а также частные подворья.

Сколько может стоить свинина в 2027 году

По словам Бабенко, официальная статистика Госстата свидетельствует о наличии в Украине 4,2 млн. свиней. В то же время отраслевые оценки показывают, что фактическое поголовье может составить около 3 млн. человек.

Если эпидемическую ситуацию не удастся взять под контроль, количество животных может сократиться до 2 млн или даже ниже.

Такое развитие событий напрямую повлияет на цены. Эксперт отмечает, что учитывая внутреннюю себестоимость и ситуацию с предложением свинина уже должна стоить более 300 грн за килограмм. Однако импорт пока частично сдерживает удорожание.

В случае усугубления дефицита розничная цена может оказаться в диапазоне 300–400 грн за килограмм.

Почему свинофермы не могут быстро возобновить производство

Одной из главных проблем отрасли является длительный и дорогостоящий процесс восстановления предприятий после вспышек АЧС.

По словам Бабенко, хозяйствам, потерявшим поголовье из-за заболевания, может понадобиться более года, чтобы вернуться к полноценной работе. При этом не все владельцы имеют достаточно финансовых ресурсов для возобновления производства.

В частности, воспроизводство одной свиноматки нуждается в инвестициях на уровне более 1000 евро. Для предприятия с поголовьем в 1000 свиноматок это означает необходимость привлечь около 1 млн. евро дополнительного финансирования.

Проблема уже проявилась после предыдущей волны заболевания. По оценкам эксперта, около 25% предприятий в Полтавской, Черниговской областях и Киевской области, пострадавших от вспышек АЧС в 2024 году, так и не возобновили деятельность.

Это означает, что даже после стабилизации эпизоотической ситуации скорейшего возврата утраченных объемов производства ожидать не стоит.

Украина может увеличить импорт свинины до 30%

Дефицит внутреннего сырья может усугубить зависимость украинского рынка от зарубежных поставщиков.

Как отмечает Бабенко, исторически Украина импортировала от 10 до 30% свинины от общей потребности рынка. В настоящее время доля импортной продукции сократилась до менее 10%.

Однако в случае дальнейшего сокращения отечественного производства объемы закупок за границей могут снова возрасти до 30%.

Скорее всего, недостаток свинины украинским переработчикам и торговым сетям придется компенсировать поставками из стран Европейского Союза.

Таким образом, дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от того, как быстро удастся сдержать распространение АЧС и сохранить поголовье. Если эпидемия продолжит охватывать новые регионы, украинский рынок рискует столкнуться с сокращением собственного производства, увеличением импорта и подорожанием свинины.

Напомним, Украина работает над открытием рынка Филиппин для свинины и мяса птицы, а также расширением экспорта в ЕС. Для этого стороны обсуждают проверки украинских предприятий и правила допуска продукции на иностранные рынки.