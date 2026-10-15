Таких немає в НАТО: Міноборони вперше закуповує протиуламкові костюми для ЗСУ

Міністерство оборони України вперше централізовано закуповує протиуламкові костюми для ЗСУ. Агенція оборонних закупівель уклала контракт на 4 700 комплектів загальною вартістю понад 186 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба відомства.

Технічні вимоги до костюмів затвердили у травні 2026 року. Перед закупівлею спорядження випробували за участю військових, яким під час виконання завдань потрібна висока мобільність.

"Наша задача Міноборони – прислухатись до потреб війська і постачати саме те, що дійсно потрібно нашим воїнам", — зазначив заступник міністра оборони Мстислав Банік.

Що входить до комплекта

Комплект важить близько 2 кг залежно від розміру та складається з куртки, штанів і птеруг — додаткових захисних елементів для тазової ділянки та верхньої частини стегон.

Птеруги мають регульований пояс і сім захисних секцій із м'якими балістичними пакетами: дві розташовані спереду, чотири — з боків, одна — ззаду. Положення секцій можна змінювати, щоб костюм краще прилягав до тіла. Задня секція також має м'яку вставку для зручності під час сидіння.

Конструкція має поєднувати захист від уламків зі свободою рухів. Костюм можна носити разом із бронежилетом, щоб додатково прикрити частини тіла, які не закриває основний захист.

Кому призначене спорядження

Такі костюми можуть використовувати штурмовики, медики та інші військові, які виконують завдання в умовах ризику ураження уламками снарядів і безпілотників. Їх також можна застосовувати під час тренувань і роботи в польових умовах.

"Примітно, що таких захисних костюмів немає в країнах НАТО. Тому перший прототип української розробки передано західним партнерам для ознайомлення", — зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у жовтні Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу ЗСУ в тактичних навушниках на 2026 рік. Йдеться про 40 тисяч комплектів спорядження, яке одночасно захищає слух військових від пострілів і вибухів та дає змогу чути команди й навколишні звуки.