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Новини
Дата публікації

Захист від вибухів і можливість чути команди: ЗСУ забезпечать 40 тис. тактичних навушників

Колишні військові ЗСУ, авіаційні фахівці
ЗСУ отримають нові тактичні навушники

Агенція оборонних закупівель ДОТ повністю законтрактувала потребу ЗСУ в тактичних навушниках на 2026 рік. Йдеться про 40 тисяч комплектів спорядження, яке одночасно захищає слух військових від пострілів і вибухів та дає змогу чути команди й навколишні звуки.

Як пише Dilo, про це інформує Міноборони. 

Тактичні навушники для ЗСУ

Тактичні навушники призначені для одночасного захисту слуху військовослужбовців від пострілів і вибухів та забезпечення можливості чути команди, сигнали й звуки навколишнього середовища.

Для закупівлі встановили посилені технічні вимоги. Зокрема, рівень шумозахисту має становити щонайменше 28 дБ за показником SNR. Обладнання також повинно відповідати військовим стандартам MIL-STD-810H та MIL-STD-461G.

Крім того, навушники мають працювати за температури від -20 °C до +50 °C, виготовлятися з матеріалів, що не підтримують горіння, та бути сумісними з бойовими балістичними шоломами.

Серед інших вимог - можливість регулювання гучності та функція економії заряду.

Закупівлі за стандартами НАТО

Закупівлі тактичних навушників за стандартами НАТО ДОТ вперше оголосив у 2025 році. Тоді ж було розроблено окрему технічну специфікацію з підвищеними вимогами до захисту слуху, функціональності та надійності обладнання.

Повне контрактування потреби на 2026 рік має забезпечити військових необхідним спорядженням для захисту слуху та комунікації під час виконання бойових завдань.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року вступив в дію новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Збройних сил України – озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали – здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони.

Автор:
Ольга Опенько

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