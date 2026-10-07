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Новости
Дата публикации

Защита от взрывов и возможность слышать команды: ВСУ обеспечат 40 тыс. тактических наушников

ВСУ
ВСУ получат новые тактические наушники

Агентство оборонных закупок ДОТ полностью законтрактовало потребность ВСУ в тактических наушниках на 2026 год. Речь идет о 40 тысячах комплектов снаряжения, которое одновременно защищает слух военных от выстрелов и взрывов и позволяет слышать команды и окружающие звуки.

Как пишет Dilo, об этом информирует Минобороны.

Тактические наушники для ВСУ

Тактические наушники предназначены для одновременной защиты слуха военнослужащих от выстрелов и взрывов и обеспечения возможности слышать команды, сигналы и звуки окружающей среды.

Для закупки установили ужесточенные технические требования. В частности, уровень шумозащиты должен составлять не менее 28 дБ по показателю SNR. Оборудование также должно соответствовать военным стандартам MIL-STD-810H и MIL-STD-461G.

Кроме того, наушники должны работать при температуре от -20 °C до +50 °C , изготавливаться из не поддерживающих горение материалов и быть совместимыми с боевыми баллистическими шлемами.

Среди других требований – возможность регулировки громкости и функция экономии заряда.

Закупки по стандартам НАТО

Закупки тактических наушников по стандартам НАТО ВТО впервые объявил в 2025 году. Тогда же была разработана отдельная техническая спецификация с повышенными требованиями к защите слуха, функциональности и надежности оборудования.

Полное контрактирование потребности в 2026 году должно обеспечить военных необходимым снаряжением для защиты слуха и коммуникации во время выполнения боевых задач.

Напомним, с 1 января 2026 года вступил в действие новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Вооруженных сил Украины – вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы – будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок Министерства обороны.

Автор:
Ольга Опенько

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