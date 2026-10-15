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Таких нет в НАТО: Минобороны впервые закупает противообломочные костюмы для ВСУ

противообломочный костюм для ВСУ
Минобороны впервые закупает противообломочные костюмы для ВСУ / Минобороны

Министерство обороны Украины впервые централизованно закупает противообломочные костюмы для ВСУ. Агентство оборонных закупок заключило контракт на 4700 комплектов общей стоимостью более 186 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Технические требования к костюмам были утверждены в мае 2026 года. Перед закупкой снаряжение опробовали с участием военных, которым во время выполнения задач нужна высокая мобильность.

"Наша задача Минобороны – прислушиваться к нуждам войска и поставлять именно то, что действительно нужно нашим воинам", – отметил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

Что входит в комплект

Комплект весит около 2 кг в зависимости от размера и состоит из куртки, брюк и птеруг – дополнительных защитных элементов для тазового участка и верхней части бедер.

Птеруги имеют регулируемый пояс и семь защитных секций с мягкими баллистическими пакетами: две расположены спереди, четыре по бокам, одна сзади. Положение секций можно изменять, чтобы костюм лучше прилегал к телу. Задняя секция также имеет мягкую вставку для удобства сидения.

Конструкция должна совмещать защиту от обломков со свободой движений. Костюм можно носить вместе с бронежилетом, чтобы дополнительно прикрыть части тела, которые не закрывает основная защита.

Кому предназначено снаряжение

Такие костюмы могут использовать штурмовики, медики и другие военные, выполняющие задания в условиях риска поражения обломками снарядов и беспилотников. Их также можно применять при тренировках и работе в полевых условиях.

"Примечательно, что таких защитных костюмов нет в странах НАТО. Поэтому первый прототип украинской разработки передан западным партнерам для ознакомления", - отметили в министерстве.

Напомним, в октябре Агентство оборонных закупок ДОТ полностью законтрактовало потребность ВСУ в тактических наушниках на 2026 год. Речь идет о 40 тысячах комплектов снаряжения, которое одновременно защищает слух военных от выстрелов и взрывов и позволяет слышать команды и окружающие звуки.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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