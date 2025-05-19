Технологічний гігант Xiaomi планує інвестувати майже 7 млрд доларів у розробку чипів

Китайський виробник смартфонів та електромобілів Xiaomi планує інвестувати не менше 50 млрд юанів (6,93 млрд доларів США) у розробку мікросхем протягом як мінімум 10 років.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Метою інвестицій є посилення впливу компанії на ринку напівпровідників, оскільки великі технологічні гіганти все частіше розглядають ноу-хау в галузі мікросхем як стратегічно важливу галузь.

Таке рішення не є новим, адже ще у 2021 році виробник смартфонів і електромобілів, що базується в Пекіні, ухвалив рішення про десятирічну ініціативу зі створення мобільного чіпа Xring.

Представник Xiaomi повідомив, що інвестиційний графік у розмірі 50 млрд. юанів почнуть впроваджувати з 2025 року.

"Чипи - це вершина, на яку нам потрібно піднятися, і важка битва, якої нам не уникнути, якщо ми хочемо стати великою хард-технологічною компанією", - сказав мільярдер-співзасновник Xiaomi Лей Цзюнь.

Xiaomi інвестувала 13,5 млрд юанів у самостійну розробку свого вдосконаленого мобільного чіпа XringO1, сказав Лей у своєму повідомленні, додавши, що у підрозділі компанії з розробки чіпів працюють понад 2500 осіб.

За його словами, Xiaomi 22 травня має намір представити свій перший процесор власної розробки Xring O1.

Компанія витратила понад 13,5 млрд юанів за останні чотири з лишком роки і планує інвестувати 6 млрд юанів у дослідження та розробки цього року, додав Лей. Зараз у команді Xiaomi над розробками напівпровідників працює понад 2500 осіб.

Значні інвестиції Лея в чипи відповідають пріоритетам голови КНР Сі Цзіньпіна, згідно з якими Китай має зрівнятися зі США і навіть перевершити їх у галузі передових технологій, включаючи напівпровідники.

Нагадаємо, Xiaomi представила власну модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом MiMo, яка, як і R1 від DeepSeek, імітує спосіб людського мислення при вирішенні задач.