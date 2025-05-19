Технологический гигант Xiaomi планирует инвестировать почти 7 млрд долларов в разработку чипов

Китайский производитель смартфонов и электромобилей Xiaomi планирует инвестировать не менее 50 млрд юаней (6,93 млрд долларов США) в разработку микросхем в течение как минимум 10 лет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Целью инвестиций является усиление влияния компании на рынке полупроводников, поскольку крупные технологические гиганты все чаще рассматривают ноу-хау в области микросхем как стратегически важную отрасль.

Такое решение не ново, ведь еще в 2021 году производитель смартфонов и электромобилей, базирующийся в Пекине, принял решение о десятилетней инициативе по созданию мобильного чипа Xring.

Представитель Xiaomi сообщил, что инвестиционный график в размере 50 млрд юаней начнут внедрять с 2025 года.

"Чипы – это вершина, на которую нам нужно подняться, и тяжелая битва, которой нам не избежать, если мы хотим стать крупной хард-технологической компанией", – сказал миллиардер-сооснователь Xiaomi Лей Цзюнь.

Xiaomi инвестировала 13,5 млрд юаней в самостоятельную разработку своего усовершенствованного мобильного чипа XringO1, сказал Лей в своем сообщении, добавив, что в подразделении компании по разработке чипов работают более 2500 человек.

По его словам, Xiaomi 22 мая намерена представить свой первый процессор собственной разработки Xring O1.

Компания потратила более 13,5 млрд юаней за последние четыре года и планирует инвестировать 6 млрд юаней в исследования и разработки в этом году, добавил Лей. Сейчас в команде Xiaomi над разработками полупроводников работает более 2500 человек.

Значительные инвестиции Лея в чипы отвечают приоритетам главы КНР Си Цзиньпина, согласно которым Китай должен сравниться с США и даже превзойти их в области передовых технологий, включая полупроводники.

Напомним, Xiaomi представила собственную модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом MiMo , которая, как и R1 от DeepSeek , имитирует способ человеческого мышления при решении задач.