- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Трансформація вугільних регіонів до 2030 року: в Україні затверджено ключову програму
Уряд затвердив Державну цільову програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року. Вона охоплює заходи у 38 громадах, що залежать від вуглевидобування та теплової генерації.
Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, Програма є першим стратегічним документом національного рівня, який стане дорожньою картою як для органів влади, так і для міжнародних партнерів.
Проєкт буде зосереджений на чотирьох ключових аспектах:
- підтримка місцевої економіки;
- розвиток децентралізованої та диверсифікованої енергетики;
- людський капітал;
- екологічна стійкість.
Глава уряду зауважив, що за підтримки Уряду Німеччини у 2021 році був започаткований трирічний проєкт структурних змін у вугільних регіонах України. Він охоплював Львівську та Волинську області.
У межах цього проекту Україна отримала тисячі одиниць технічного обладнання з Німеччини та ще 35-ти країн світу для ліквідації наслідків російських обстрілів.
“Сьогодні ми урочисто відкриваємо програму Power4JustTransition, яка триватиме наступні три роки. Досвід, здобутий пілотними громадами, буде масштабований на всю країну”, – зазначив Денис Шмигаль.
Він також подякував німецькій стороні за запуск спільно з Європейським інвестиційним банком окремої програми підтримки стійкості вугільних громад України.
У травні 2025 року до державного бюджету України спрямовано 55,6 млрд грн митних платежів. Серед основних товарів, які формували найбільші надходження у травні, найбільші надходження забезпечили енергоносії, зокрема кам'яне вугілля, яке принесло 0,9 млрд грн.