Трансформация угольных регионов до 2030 года: в Украине утверждена ключевая программа

Правительство утвердило Государственную целевую программу справедливой трансформации угольных регионов Украины до 2030 года. Она включает мероприятия в 38 общинах, зависящих от угледобычи и тепловой генерации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

По его словам, программа является первым стратегическим документом национального уровня, который станет дорожной картой как для органов власти, так и для международных партнеров.

Проект будет сосредоточен на четырех ключевых аспектах:

поддержка местной экономики;

развитие децентрализованной и диверсифицированной энергетики;

человеческий капитал;

экологическая стойкость.

Глава правительства отметил, что при поддержке Правительства Германии в 2021 году был начат трехлетний проект структурных изменений в угольных регионах Украины. Он охватывал Львовскую и Волынскую области.

В рамках этого проекта Украина получила тысячи единиц технического оборудования из Германии и еще 35 стран мира для ликвидации последствий российских обстрелов.

"Сегодня мы торжественно открываем программу Power4JustTransition, которая продлится следующие три года. Опыт, полученный пилотными общинами, будет масштабирован на всю страну", — отметил Денис Шмигаль.

Он также поблагодарил германскую сторону за запуск совместно с Европейским инвестиционным банком отдельной программы поддержки устойчивости угольных общин Украины.

В мае 2025 года в государственный бюджет Украины направлено 55,6 млрд грн таможенных платежей. Среди основных товаров, которые формировали наибольшие поступления в мае, наибольшие поступления обеспечили энергоносители, в частности , каменный уголь, который принес 0,9 млрд грн .