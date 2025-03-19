Турецька ліра впала до рекордно низького рівня: що стало причиною

Сьогодні, 19 березня, турецька ліра впала на 12,7% і досягла нового історичного мінімуму в 42 ліри за долар; облігації та акції також різко впали після того, як правоохоронці затримали мера Стамбула Екрема Імамоглу.

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Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За даними журналістів, Екрема Імамоглу підозрюють у "спробою державного перевороту". Очікувалося, що його буде названо основним кандидатом у президенти від опозиції протягом кількох днів.

У середу вранці ліра торгувалася на рівні 38,90 за долар США порівняно із закриттям на рівні 36,67 у вівторок, показавши найбільше падіння з липня 2023 року. Падіння до 42 стало одним із найбільших абсолютних внутрішньоденних рухів ліри за всю історію.

Міжнародні державні облігації Туреччини також опинилися під тиском, оскільки більш тривалі терміни погашення зазнали найрізкіших падінь. Термін погашення 2045 року впав на 1,6 цента.

"Сьогодні вранці в Туреччині облігації та валютний ринок опинилися під тиском після арешту потенційного кандидата в президенти, мера Стамбула. Турецька ліра в даний час, на нашу думку, є інструментом кері-трейд, що найбільш сильно позиціонується, на ринках, що розвиваються, і різкий крок може потенційно призвести до подальшого відтоку. З іншого боку, ми маємо побачити, що місцеві банки надають деяку валютну підтримку", — заявив Франтішек Таборскі, стратег з валютних ринків та інструментів з фіксованою прибутковістю в регіоні EMEA в ING.

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек заявив, що вони роблять все необхідне для забезпечення здорового функціонування ринків, не вдаючись до подробиць.

Банкіри підрахували, що після обвалу ліри турецький центральний банк продав іноземної валюти на суму не менше ніж 5 мільярдів доларів, а деякі стверджують, що за день ця сума могла досягти 10 мільярдів доларів.

Аналітики та інвестори також стурбовані можливими наслідками для грошово-кредитної політики, побоюючись, що різке падіння курсу ліри може затримати чи зупинити цикл зниження ставок, оскільки центральний банк протягом кількох місяців забезпечував реальне зміцнення валюти.

Нагадаємо, турецька ліра ослабла після того, як Реджеп Таїп Ердоган виграв другий тур президентських виборів, подовживши свій термін перебування на посаді лідера країни, що ще більше відштовхнуло іноземних інвесторів.