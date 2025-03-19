Турецкая лира упала до рекордно низкого уровня: что стало причиной

Сегодня, 19 марта, турецкая лира упала на 12,7% и достигла нового исторического минимума в 42 лиры за доллар; облигации и акции также резко упали после того, как правоохранители задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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Об этом пишет информационное агентство R euters.

По данным журналистов, Экрема Имамоглу подозревают в "попытке государственного переворота". Ожидалось, что он будет назван основным кандидатом в президенты от оппозиции в течение последующих нескольких дней.

В среду утром лира торговалась на уровне 38,90 за доллар США по сравнению с закрытием на уровне 36,67 во вторник, показав наибольшее падение с июля 2023 года. Падение до 42 стало одним из самых абсолютных внутридневных движений лиры за всю историю.

Международные государственные облигации Турции также оказались под давлением, поскольку более длительные сроки погашения подверглись самым резким падениям. Срок погашения в 2045 году упал на 1,6 цента.

"Сегодня утром в Турции облигации и валютный рынок оказались под давлением после ареста потенциального кандидата в президенты, мэра Стамбула. Турецкая лира в настоящее время, по нашему мнению, является наиболее сильно позиционируемым инструментом кери-трейд на развивающихся рынках, и резкий шаг может потенциально привести к дальнейшему. ну поддержку", — заявил Франтишек Таборски, стратег по валютным рынкам и инструментам с фиксированной доходностью в регионе EMEA в ING.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил, что они делают все необходимое для обеспечения здорового функционирования рынков, не прибегая к подробностям.

Банкиры подсчитали, что после обвала лиры турецкий центральный банк продал иностранной валюты на сумму не менее 5 миллиардов долларов, а некоторые утверждают, что за день эта сумма могла достичь 10 миллиардов долларов.

Аналитики и инвесторы также озабочены возможными последствиями для денежно-кредитной политики, опасаясь, что резкое падение курса лиры может задержать или остановить цикл снижения ставок, поскольку центральный банк в течение нескольких месяцев обеспечивал реальное укрепление валюты.

Напомним, турецкая лира ослабла после того, как Реджеп Тайип Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов , продлив свой срок пребывания в должности лидера страны, что еще больше оттолкнуло иностранных инвесторов.