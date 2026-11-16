У Києві внаслідок російської атаки знищено склад відомої мережі ресторанів

16 листопада росіяни вдруге вдарили по складу київської мережі “Ресторани Гусовських”. Цього разу об'єкт повністю знищено.

Про це повідомляє Dilo, з посиланням на заяву співвласника мережі Євгена Гусовського.

Він розповів, що це вже не перший "приліт" у склад, але цього разу рятувати після обстрілу вже нічого.

"Знову приліт у наш склад від "північного сусіда". Минулого разу ще було що рятувати. Цього разу нічого не залишилося, навіть алюміній перетворився на калюжу", - йдеться у заяві Гусовського.

Про мережу

"Ресторани Гусовських" — київська ресторанна мережа, заснована братами Сергієм та Євгеном Гусовськими. Компанія працює на ресторанному ринку столиці з 2001 року та об'єднує заклади з різними гастрономічними концепціями: італійською, неаполітанською та грузинською кухнями.

Одним із найвідоміших закладів мережі є італійська остерія Osteria Pantagruel, яка відкрилася ще у 1995 році та стала першим ресторанним проєктом братів. У 2025 році заклад відзначив 30-річчя роботи.

Нагадаємо, у вересні внаслідок російської атаки в Києві було знищено склад мережі ресторанів японської кухні “Сушия” разом із товарними запасами та пакуванням.