У Львові діятимуть нові правила в’їзду до пішохідної зони: що потрібно знати

Львівська міська рада внесла зміни до правил в’їзду в пішохідну зону. Нові правила набудуть чинності з 1 червня 2025 року, а старі перепустки втратять чинність вже 30 червня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення керуючого справами виконавчого комітету Євгена Бойка.

Нові правила в’їзду та скасування старих перепусток

Бойко заявив, що на виконкомі було затверджено оновлений порядок доступу транспорту до пішохідної зони в центрі міста.

Мета змін — впорядкувати рух у центральній частині, оскільки були виявлені випадки зловживань і підробок перепусток.

Крім того, необхідно скоротити кількість автомобілів у середмісті, регулювати рух транспортних засобів доставки та створити комфортні умови для пішоходів.

Які зміни очікують?

Замість п’яти видів перепусток залишаються лише три категорії:

Категорія А — для мешканців, людей з інвалідністю та гостей готелів;

Категорія Б — для комунальних служб;

Категорія В — для обслуговування мешканців і комерційних закладів.

Кожна перепустка діятиме один рік. Від 30 червня в’їзд до пішохідної зони буде можливий тільки за новими перепустками, які потрібно оформити у ЦНАП.

Вантажний транспорт може здійснювати доставку тільки з 6:00 до 9:00 на платній основі — вартість 3600 грн/місяць (електромобілі отримують 50% знижку).

Якщо вантажівка перебуватиме в зоні після 09:15, "Муніципальна варта" накладе штраф у п’ять разів більший за вартість дозволу.

Що загрожує за порушення?

За перше порушення — попередження від інспектора. У разі повторних порушень або зупинки на площі Ринок — блокування перепустки на строк до 30 днів або її анулювання.

Разовий в’їзд з оплатою дозволятиметься для доставки техніки, проведення заходів тощо.

Нові правила набирають чинності з 1 червня. До кінця місяця можна користуватися старими перепустками, але з 30 червня для в’їзду потрібен буде вже новий дозвіл.

Нагадаємо, Львів погодив підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, але не до 32 грн. Тариф може зрости до 17 грн при оплаті через ЛеоКарт і до 20 грн — при оплаті банківською карткою. Вартість проїзду готівкою залишиться без змін.