Во Львове будут действовать новые правила въезда в пешеходную зону: что нужно знать

Львовский городской совет внес изменения в правила въезда в пешеходную зону. Новые правила вступят в силу с 1 июня 2025 года, а старые пропуска утратят силу уже 30 июня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение управляющего делами исполнительного комитета Евгения Бойко.

Новые правила въезда и отмена старых пропусков

Бойко заявил, что на исполкоме был утвержден обновленный порядок доступа транспорта к пешеходной зоне в центре города.

Цель перемен — упорядочить движение в центральной части, поскольку были обнаружены случаи злоупотреблений и подделок пропусков.

Кроме того, необходимо сократить количество автомобилей в центре города, регулировать движение транспортных средств доставки и создать комфортные условия для пешеходов.

Какие изменения ожидают?

Вместо пяти видов пропусков остаются только три категории:

Категория А – для жителей, людей с инвалидностью и гостей отелей;

Категория Б – для коммунальных служб;

Категория В – для обслуживания жильцов и коммерческих заведений.

Каждый пропуск будет действовать один год. С 30 июня въезд в пешеходную зону будет возможен только по новым пропускам, которые нужно оформить в ЦНАП.

Грузовой транспорт может осуществлять доставку только с 6:00 до 9:00 на платной основе – стоимость 3600 грн/месяц (электромобили получают 50% скидку).

Если грузовик будет находиться в зоне после 09:15, "Муниципальный караул" наложит штраф в пять раз больше стоимости разрешения.

Что чревато нарушением?

За первое нарушение – предупреждение от инспектора. В случае повторных нарушений или остановки на площади Рынок — блокирование пропуска сроком до 30 дней или его аннулирование.

Разовый въезд с оплатой будет разрешен для доставки техники, проведения мероприятий.

Новые правила вступают в силу с 1 июня. До конца месяца можно пользоваться старыми пропусками, но с 30 июня для въезда потребуется уже новое разрешение.

Напомним, Львов согласовал повышение стоимости проезда в общественном транспорте, но не до 32 грн. Тариф может вырасти до 17 грн. при оплате через ЛеоКарт и до 20 грн. — при оплате банковской картой. Стоимость проезда наличными останется без изменений.