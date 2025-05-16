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Во Львове будут действовать новые правила въезда в пешеходную зону: что нужно знать
Львовский городской совет внес изменения в правила въезда в пешеходную зону. Новые правила вступят в силу с 1 июня 2025 года, а старые пропуска утратят силу уже 30 июня.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение управляющего делами исполнительного комитета Евгения Бойко.
Новые правила въезда и отмена старых пропусков
Бойко заявил, что на исполкоме был утвержден обновленный порядок доступа транспорта к пешеходной зоне в центре города.
Цель перемен — упорядочить движение в центральной части, поскольку были обнаружены случаи злоупотреблений и подделок пропусков.
Кроме того, необходимо сократить количество автомобилей в центре города, регулировать движение транспортных средств доставки и создать комфортные условия для пешеходов.
Какие изменения ожидают?
Вместо пяти видов пропусков остаются только три категории:
- Категория А – для жителей, людей с инвалидностью и гостей отелей;
- Категория Б – для коммунальных служб;
- Категория В – для обслуживания жильцов и коммерческих заведений.
Каждый пропуск будет действовать один год. С 30 июня въезд в пешеходную зону будет возможен только по новым пропускам, которые нужно оформить в ЦНАП.
Грузовой транспорт может осуществлять доставку только с 6:00 до 9:00 на платной основе – стоимость 3600 грн/месяц (электромобили получают 50% скидку).
Если грузовик будет находиться в зоне после 09:15, "Муниципальный караул" наложит штраф в пять раз больше стоимости разрешения.
Что чревато нарушением?
За первое нарушение – предупреждение от инспектора. В случае повторных нарушений или остановки на площади Рынок — блокирование пропуска сроком до 30 дней или его аннулирование.
Разовый въезд с оплатой будет разрешен для доставки техники, проведения мероприятий.
Новые правила вступают в силу с 1 июня. До конца месяца можно пользоваться старыми пропусками, но с 30 июня для въезда потребуется уже новое разрешение.
Напомним, Львов согласовал повышение стоимости проезда в общественном транспорте, но не до 32 грн. Тариф может вырасти до 17 грн. при оплате через ЛеоКарт и до 20 грн. — при оплате банковской картой. Стоимость проезда наличными останется без изменений.