Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,08

--0,06

EUR

50,58

--0,09

Готівковий курс:

USD

44,30

44,15

EUR

51,22

51,00

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У столиці близько 20% наземного транспорту перебуває на ремонті

тролейбуси, Київ
У Києві близько 20% громадського транспорту на ремонті / Київпастранс

У Києві понад 225 одиниць рухомого складу наземного громадського транспорту проходять планові ремонти та технічне обслуговування, що становить близько 20% усього парку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

За даними департаменту транспортної інфраструктури КМДА, на балансі комунального підприємства "Київпастранс" перебуває 1125 одиниць транспорту: 553 автобуси, 283 тролейбуси та 289 трамваїв.

Наразі випуск транспорту на маршрути здійснюється згідно з плановими розрахунками. При формуванні графіків враховуються наявні пасажиропотоки та кількість кадрового ресурсу підприємства.

Крім того, парк "Київського метрополітену" налічує 842 вагони. Чинний графік перевезень передбачає роботу до 500 вагонів на лініях одночасно, залежно від часу доби.

"Усі вагони поетапно задіюються у перевезеннях для забезпечення рівномірного розподілу пробігу, водночас близько 30 вагонів можуть перебувати на планових ремонтах", - повідомляють у департаменті КМДА.

До кінця року очікується постачання 16 нових міських тролейбусів зі 100% низькою підлогою.

Нагадаємо, у Києві продовжують оновлювати рухомий склад громадського транспорту. Місто придбало ще вісім сучасних трамвайних вагонів. Наразі п’ять нових вагонів уже працюють на лінії, а ще три найближчим часом вийдуть на маршрут. Вони курсуватимуть на маршруті №27, який сполучає Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони Києва.

Автор:
Тетяна Ковальчук