У столиці близько 20% наземного транспорту перебуває на ремонті

У Києві понад 225 одиниць рухомого складу наземного громадського транспорту проходять планові ремонти та технічне обслуговування, що становить близько 20% усього парку.

За даними департаменту транспортної інфраструктури КМДА, на балансі комунального підприємства "Київпастранс" перебуває 1125 одиниць транспорту: 553 автобуси, 283 тролейбуси та 289 трамваїв.

Наразі випуск транспорту на маршрути здійснюється згідно з плановими розрахунками. При формуванні графіків враховуються наявні пасажиропотоки та кількість кадрового ресурсу підприємства.

Крім того, парк "Київського метрополітену" налічує 842 вагони. Чинний графік перевезень передбачає роботу до 500 вагонів на лініях одночасно, залежно від часу доби.



"Усі вагони поетапно задіюються у перевезеннях для забезпечення рівномірного розподілу пробігу, водночас близько 30 вагонів можуть перебувати на планових ремонтах", - повідомляють у департаменті КМДА.

До кінця року очікується постачання 16 нових міських тролейбусів зі 100% низькою підлогою.

