В столице около 20% наземного транспорта находится на ремонте

В Киеве около 20% общественного транспорта на ремонте / Киевпастранс

В Киеве более 225 единиц подвижного состава наземного общественного транспорта проходят плановые ремонты и техническое обслуживание, что составляет около 20% всего парка.

По данным департамента транспортной инфраструктуры КГГА, на балансе коммунального предприятия "Киевпасстранс" находится 1125 единиц транспорта: 553 автобуса, 283 троллейбуса и 289 трамваев.

Выпуск транспорта на маршруты осуществляется согласно плановым расчетам. При формировании графиков учитываются пассажиропотоки и количество кадрового ресурса предприятия.

Кроме того, парк "Киевского метрополитена" насчитывает 842 вагона. Действующий график перевозок предусматривает работу до 500 вагонов на линиях одновременно в зависимости от времени суток.

"Все вагоны поэтапно задействуются в перевозках для обеспечения равномерного распределения пробега, в то же время около 30 вагонов могут находиться в плановых ремонтах", - сообщают в департаменте КГГА.

До конца года ожидается поставка 16 новых городских троллейбусов со 100% низким полом.

Напомним, в Киеве продолжают обновлять подвижной состав общественного транспорта. Город приобрел еще восемь современных трамвайных вагонов. Пять новых вагонов уже работают на линии, а еще три в ближайшее время выйдут на маршрут. Они будут курсировать на маршруте №27, который соединяет Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы Киева.

Автор:
Татьяна Ковальчук