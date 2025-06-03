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Україна готує нову угоду зі Світовим банком на $1 млрд: місія розпочала роботу

Мінфін та Світовий банк
Світовий банк готує фінансування для України / Мінфін

У Києві стартувала місія Світового банку щодо погодження нової угоди про “Позику на підтримку політики розвитку”. Україна планує залучити щонайменше $1 млрд у 2025 році. Робота над деталями триватиме до 6 червня.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Позика на підтримку розвитку

У Києві триває робота над погодженням нової угоди між Україною та Світовим банком щодо "Позики на політику розвитку – Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO). Протягом тижня, з 2 по 6 червня, експерти Світового банку разом із представниками Міністерства фінансів та уряду України узгоджують ключові параметри майбутньої фінансової підтримки.

Зазначається, що DPO – це системний проєкт, спрямований на підтримку реформ в Україні. Передбачені проєктом кошти буде зараховано до загального фонду держбюджету за результатами виконаних умов. 

Ключовим напрямом нової угоди між Україною та Світовим банком є підтримка реформ, що мають зміцнити основи економічної політики та сприяти сталому зростанню. Одним із важливих компонентів обговорення стали зміни в соціальній сфері.

Так, зокрема, сторони обговорили реформаційні заходи в соціальній сфері, які буде включено до умов нового DPO.

З 1 липня 2025 року в Україні стартує пілотний проєкт базової соціальної допомоги — нового виду підтримки, який об’єднає кілька чинних соціальних виплат. Базова сума становитиме 4500 гривень і надаватиметься тим громадянам, які відповідатимуть визначеним критеріям. Перехід на нову систему буде добровільним.

Також Мінфін погодив законопроєкт, спрямований на підтримку сімей та стимулювання народжуваності. Планується перегляд розмірів виплат і вдосконалення підходів до підтримки батьків після народження дитини.

Загальна сума фінансування за новою програмою DPO має становити щонайменше $1 млрд, які Україна розраховує отримати до кінця 2025 року. Завершення погодження умов заплановане до кінця червня, їх виконання — до жовтня, а остаточне затвердження фінансування очікується в листопаді.

Нещодавно, Україна отримала понад 390 мільйонів гривень гранту від Світового банку на підтримку аграрної галузі. 

Автор:
Ольга Опенько