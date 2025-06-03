Украина готовит новое соглашение с Всемирным банком на $1 млрд: миссия начала работу

В Киеве стартовала миссия Всемирного банка по согласованию нового соглашения о "Займе на поддержку политики развития" Украина планирует привлечь как минимум $1 млрд в 2025 году.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минфина.

Займ на поддержку развития

В Киеве продолжается работа по согласованию нового соглашения между Украиной и Всемирным банком относительно "Займа на политику развития — Основы роста" (Development Policy Operation, DPO). В течение недели со 2 по 6 июня эксперты Всемирного банка вместе с представителями Министерства финансов и правительства Украины согласовывают ключевые параметры будущей финансовой поддержки.

Отмечается, что DPO – это системный проект, направленный на поддержку реформ в Украине.

Ключевым направлением нового соглашения между Украиной и Всемирным банком является поддержка реформ, которые должны укрепить основы экономической политики и способствовать росту. Одним из важнейших компонентов обсуждения стали изменения в социальной сфере.

Так, в частности, стороны обсудили реформационные мероприятия в социальной сфере, которые будут включены в условия нового DPO.

С 1 июля 2025 года в Украине стартует пилотный проект базовой социальной помощи — нового вида поддержки, который объединит несколько действующих социальных выплат. Базовая сумма будет составлять 4500 гривен и будет предоставляться тем гражданам, которые будут отвечать определенным критериям. Переход на новенькую систему будет добровольным.

Также Минфин согласовал законопроект, направленный на поддержку семей и стимулирование рождаемости. Планируется пересмотр размеров выплат и усовершенствование подходов к поддержке родителей после рождения ребенка.

Общая сумма финансирования по новой программе DPO должна составлять минимум $1 млрд, которые Украина рассчитывает получить до конца 2025 года. Завершение согласования условий запланировано до конца июня, их выполнение – до октября, а окончательное утверждение финансирования ожидается в ноябре.

Недавно Украина получила более 390 миллионов гривен гранта от Всемирного банка в поддержку аграрной отрасли.