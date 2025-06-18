Українському бізнесу відшкодували 70,9 млрд грн ПДВ: виплати зросли майже на 24%

Впродовж п’яти місяців 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн ПДВ на поточні рахунки. Це на 23,8 %, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та на 15 % (+ 9,3 млрд грн) більше у порівнянні з 2023 роком.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

За минулий місяць платникам податків відшкодовано 15,5 млрд гривень. Це на 22,3 % або 2,8 млрд грн більше, ніж у травні 2024 року. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року показник зріс на 55,9 % (+5,6 млрд грн).

У травні платники самі подали уточнені декларації на зменшення суми на 0,4 млрд грн. Тому залишок, який був на початок травня, вже зменшився.

Вартозауважити, що у лютому Верховна Рада підтримала зміни до Податкового кодексу про скорочення строків перевірок відшкодування ПДВ з 60 до 30 днів.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2025 року платникам податків відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ).