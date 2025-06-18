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Украинскому бизнесу возместили 70,9 млрд грн НДС: выплаты выросли почти на 24%

женщина, калькулятор, документы
Возмещение НДС за пять месяцев выросло почти на 24%. / Freepik

За пять месяцев 2025 года налогоплательщикам было возмещено 70,9 млрд грн НДС на текущие счета. Это на 23,8% или на 13,3 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 15% (+ 9,3 млрд грн) больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Государственной налоговой службы Украины.

За прошлый месяц налогоплательщикам возмещено 15,5 млрд. гривен. Это на 22,3%   или 2,8 млрд грн больше, чем в мае 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатель вырос на 55,9% (+5,6 млрд грн).

В мае плательщики сами подали уточненные декларации на уменьшение суммы на 0,4 млрд грн. Поэтому остаток, который был в начале мая, уже уменьшился.

Следует отметить, что в феврале Верховная Рада поддержала изменения в Налоговый кодекс о сокращении сроков проверок возмещения НДС с 60 до 30 дней.

Напомним, с таном на 1 мая 2025 года налогоплательщикам возмещено 55,5 млрд грн НДС. Это на 10,8 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года. И больше такого показателя в 2023 году на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн НДС).

Автор:
Татьяна Ковальчук